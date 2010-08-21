ACCEPT: ecco un brano dal prossimo disco

05/06/2026 - 21:45 (212 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 Ma noooo, daiiiiiii. Questo è uno dei pezzi simbolo dell\'heavy metal e il suo punto di forza, a mio avviso, stava nel ritornello a suo modo \"melodicissimo\". Così perde tutto il suo fascino. Poi il tiro di chitarre e batteria resta e non stiamo a discuterlo. Insomma, sono tiepido 5 In pratica la voce non esiste ed è tutto creato in studio. Contenti loro. Pessimo. 4 Pessima cover... come rovinare una song leggendaria 🤦... viene il dubbio: ma tutte le songs della raccolta le hanno distrutte così? 3 Sono molto legato a questo pezzo: era la sigla inziale di un programma metal di quando ero ragazzo. Al tempo non c\'erano i potenti mezzi odierni e quell\'appuntamento settimanale era un porto sicuro per la scoperta di nuove band. IMHO cover riuscita male. 2 Uma merda colossale. Una delle peggiori cover che abbia mai sentito. Anselmo, ritirati che è meglio. 1 Bella versione...Mikkey Dee stratosferico,ma naturalmente sono legato all\'originale con Udo...Restless And Wild che disco da paura!,