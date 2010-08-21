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18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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ALCATRAZ - MILANO

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RUSH
Unipol Dome - Milano
ACCEPT: ecco un brano dal prossimo disco
05/06/2026 - 21:45 (212 letture)

Rob Fleming
Sabato 6 Giugno 2026, 10.12.57
6
Ma noooo, daiiiiiii. Questo è uno dei pezzi simbolo dell\'heavy metal e il suo punto di forza, a mio avviso, stava nel ritornello a suo modo \"melodicissimo\". Così perde tutto il suo fascino. Poi il tiro di chitarre e batteria resta e non stiamo a discuterlo. Insomma, sono tiepido
Galilee
Sabato 6 Giugno 2026, 9.55.19
5
In pratica la voce non esiste ed è tutto creato in studio. Contenti loro. Pessimo.
Rik bay area thrash
Sabato 6 Giugno 2026, 9.39.09
4
Pessima cover... come rovinare una song leggendaria 🤦... viene il dubbio: ma tutte le songs della raccolta le hanno distrutte così?
Ivan75
Sabato 6 Giugno 2026, 8.00.21
3
Sono molto legato a questo pezzo: era la sigla inziale di un programma metal di quando ero ragazzo. Al tempo non c\'erano i potenti mezzi odierni e quell\'appuntamento settimanale era un porto sicuro per la scoperta di nuove band. IMHO cover riuscita male.
Shock
Sabato 6 Giugno 2026, 7.35.29
2
Uma merda colossale. Una delle peggiori cover che abbia mai sentito. Anselmo, ritirati che è meglio.
progster78
Venerdì 5 Giugno 2026, 22.32.41
1
Bella versione...Mikkey Dee stratosferico,ma naturalmente sono legato all\'originale con Udo...Restless And Wild che disco da paura!,
RECENSIONI
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