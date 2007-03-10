DEEP PURPLE: guarda il video di ''Diablo''

08/06/2026 - 11:04 (248 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 #5,il primo chitarrista era passabile,se la cavava benino 5 Forti questi, secondo me faranno successo...leggende viventi! 4 I nonni che tutti vorremmo!!! 3 Cmq ho letto che suona anche Keith Urban in questo pezzo. 2 Anche questo secondo singolo promosso,ottimo groove. Eh si Rob,grande sinergia tra Airey e McBride...mi aspetto un disco anche migliore di =1,ci sono tutti i presupposti. 1 Sempre meglio. E qui Gillan ha anche il suo perché. Poi tra Airey e McBride c\'è un\'alchimia sublime. ALT! Gillan che imbraccia la chitarra e lo fa da mancino e ci piazza pure un semiassolo? \"We\'re not worthy!\"