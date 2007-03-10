|
|
|
DEEP PURPLE: guarda il video di ''Diablo''
08/06/2026 - 11:04 (248 letture)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
#5,il primo chitarrista era passabile,se la cavava benino
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Forti questi, secondo me faranno successo...leggende viventi!
|
|
|
|
|
|
|
4
|
I nonni che tutti vorremmo!!!
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Cmq ho letto che suona anche Keith Urban in questo pezzo.
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Anche questo secondo singolo promosso,ottimo groove. Eh si Rob,grande sinergia tra Airey e McBride...mi aspetto un disco anche migliore di =1,ci sono tutti i presupposti.
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Sempre meglio. E qui Gillan ha anche il suo perché. Poi tra Airey e McBride c\'è un\'alchimia sublime. ALT! Gillan che imbraccia la chitarra e lo fa da mancino e ci piazza pure un semiassolo? \"We\'re not worthy!\"
|