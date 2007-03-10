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DEEP PURPLE: guarda il video di ''Diablo''
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progster78
Lunedì 8 Giugno 2026, 20.59.57
6
#5,il primo chitarrista era passabile,se la cavava benino
Micologo
Lunedì 8 Giugno 2026, 20.13.28
5
Forti questi, secondo me faranno successo...leggende viventi!
GT_Oro
Lunedì 8 Giugno 2026, 13.20.21
4
I nonni che tutti vorremmo!!!
progster78
Lunedì 8 Giugno 2026, 12.42.00
3
Cmq ho letto che suona anche Keith Urban in questo pezzo.
progster78
Lunedì 8 Giugno 2026, 12.31.42
2
Anche questo secondo singolo promosso,ottimo groove. Eh si Rob,grande sinergia tra Airey e McBride...mi aspetto un disco anche migliore di =1,ci sono tutti i presupposti.
Rob Fleming
Lunedì 8 Giugno 2026, 12.26.04
1
Sempre meglio. E qui Gillan ha anche il suo perché. Poi tra Airey e McBride c\'è un\'alchimia sublime. ALT! Gillan che imbraccia la chitarra e lo fa da mancino e ci piazza pure un semiassolo? \"We\'re not worthy!\"
RECENSIONI
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