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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
MASTODON: ascolta il nuovo singolo
08/06/2026 - 11:16 (254 letture)

gianmarco
Martedì 9 Giugno 2026, 8.38.55
5
Molto Opethiana .
Galilee
Lunedì 8 Giugno 2026, 19.29.08
4
A me piacciono sempre. L\'ultimo poi era proprio bello. Canzone un po\' prevedibile, ma comunque un buon pezzo.
SkullBeneathTheSkin
Lunedì 8 Giugno 2026, 17.41.45
3
A me piace... avvertire che manca qualcosa, sapendo che manca qualcuno, è comprensibile ma non escluderei nemmeno che possa essere voluto. Mi sembra comunque un ottimo pezzo in perfetto stile Mastodon ultima maniera.
Testamatta ride
Lunedì 8 Giugno 2026, 16.59.00
2
Un primo ascolto dei giorni scorsi mi aveva lasciato molto molto perplesso. Riascoltata oggi l\'ho parzialmente rivalutata. Per quanto ami questa band sono pervaso, comunque, da uno scetticismo di fondo per il post- Brent Hinds. Che poi sarei curioso di sapere chi si sta occupando delle sue parti vocali nei live, considerando la particolarità del suo timbro che era pressoché unico e un po\' un marchio di fabbrica.
Rob Fleming
Lunedì 8 Giugno 2026, 16.16.38
1
Mi sembrano loro. Sia nelle parti dure che in quello più psichedeliche. Vediamo cosa ci riserva il futuro
RECENSIONI
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