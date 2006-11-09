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MASTODON: ascolta il nuovo singolo
08/06/2026 - 11:16 (254 letture)
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5
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Molto Opethiana .
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A me piacciono sempre. L\'ultimo poi era proprio bello. Canzone un po\' prevedibile, ma comunque un buon pezzo.
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3
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A me piace... avvertire che manca qualcosa, sapendo che manca qualcuno, è comprensibile ma non escluderei nemmeno che possa essere voluto.
Mi sembra comunque un ottimo pezzo in perfetto stile Mastodon ultima maniera.
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2
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Un primo ascolto dei giorni scorsi mi aveva lasciato molto molto perplesso. Riascoltata oggi l\'ho parzialmente rivalutata. Per quanto ami questa band sono pervaso, comunque, da uno scetticismo di fondo per il post- Brent Hinds. Che poi sarei curioso di sapere chi si sta occupando delle sue parti vocali nei live, considerando la particolarità del suo timbro che era pressoché unico e un po\' un marchio di fabbrica.
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1
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Mi sembrano loro. Sia nelle parti dure che in quello più psichedeliche. Vediamo cosa ci riserva il futuro
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