MASTODON: ascolta il nuovo singolo

Un primo ascolto dei giorni scorsi mi aveva lasciato molto molto perplesso. Riascoltata oggi l\'ho parzialmente rivalutata. Per quanto ami questa band sono pervaso, comunque, da uno scetticismo di fondo per il post- Brent Hinds. Che poi sarei curioso di sapere chi si sta occupando delle sue parti vocali nei live, considerando la particolarità del suo timbro che era pressoché unico e un po\' un marchio di fabbrica.