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DISCHI IN USCITA

10/06/26
VEHEMENCE
Assiégé Pour l`Éternité

12/06/26
VANDEN PLAS
AcCult II

12/06/26
GENGHIS TRON
Signal Fire

12/06/26
KHEMMIS
Khemmis

12/06/26
HEAVENWOOD
The Tarot of the Bohemians - Part II

12/06/26
YES
Aurora

12/06/26
TARJA
Frisson Noir

12/06/26
LOCKHART
City Pulse

12/06/26
DEFILED
Altered State

12/06/26
RACHEL BOLAN
Gargoyle of the Garden State

CONCERTI

27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
MALIST: ascolta la nuova ''Snows of Remembrance''
09/06/2026 - 21:32 (79 letture)

lisablack
Mercoledì 10 Giugno 2026, 7.27.23
1
Stupenda.. Non vedo l\'ora
ALTRE NOTIZIE
09/06/2026 - 21:32
MALIST: ascolta la nuova ''Snows of Remembrance''
15/04/2026 - 17:22
MALIST: online il singolo ''Days of the Eclipse''
20/11/2023 - 07:59
MALIST: ascolta la nuova ''Ode to the Night''
16/06/2022 - 00:01
NORDIC UNION: i dettagli di ‘‘Animalistic’’, online il primo singolo
06/05/2022 - 21:57
NORDIC UNION: annunciano il nuovo album ''Animalistic''
08/02/2021 - 12:15
MALIST: in streaming il brano ''Chthonic Trinity''
14/01/2021 - 15:41
MALIST: in arrivo in primavera l'album ''Karst Relict'', in streaming ''Timeless Torch''
18/04/2020 - 17:02
MALIST: ascolta lo streaming integrale del nuovo disco
29/03/2020 - 10:13
MALIST: presentato un estratto dal prossimo disco
26/02/2020 - 20:14
MALIST: previsto per aprile il nuovo album
ULTIME NOTIZIE
09/06/2026 - 22:02
ANA: guarda il nuovo video
09/06/2026 - 21:56
CASTLE: previsto per il mese di agosto il nuovo ''Carrie Chains''
09/06/2026 - 21:50
KINDRED NORTH: ecco ''Natural High'' dal disco di esordio
09/06/2026 - 21:40
SINNER: a luglio il ventesimo album ''Boom Bang Goodbye''
08/06/2026 - 11:45
DEFILED: online la titletrack del nuovo album
08/06/2026 - 11:16
MASTODON: ascolta il nuovo singolo
08/06/2026 - 11:10
NEL BUIO: ecco la clip di ''Splendeva di Vita'' dall'esordio discografico
08/06/2026 - 11:04
DEEP PURPLE: guarda il video di ''Diablo''
05/06/2026 - 22:02
KORPIKLAANI: online il video di ''Kalmisto''
05/06/2026 - 21:56
ASTRAL ALCHEMY: i dettagli di ''Weaving Chilling Magical Dreamworlds''
 
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