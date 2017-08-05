METAL FOR EMERGENCY: annunciati gli headliner della nuova edizione

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L'organizzazione del Metal for Emergency Festival ha annunciato, attraverso un comunicato stampa, la presenza dei Carcass nel bill della nuova edizione del festival che si terrà il 22 agosto durante il Bum Bum Festival di Trescore Balneario (BG).
Di seguito potete leggere le loro parole:
METAL FOR EMERGENCY 2026: I LEGGENDARI CARCASS HEADLINER DELLA NUOVA EDIZIONE
Sabato 22 Agosto 2026 – Parco Le Stanze (c/o Bum Bum Festival), Trescore Balneario (BG)
Ingresso Gratuito
Metal For Emergency torna anche nel 2026 con una nuova edizione destinata a lasciare il segno nella scena heavy metal europea. Sabato 22 agosto il Parco Le Stanze di Trescore Balneario (Bergamo), all’interno del Bum Bum Festival, ospiterà una giornata interamente dedicata alla musica metal con una line-up che unisce leggende internazionali e protagonisti della scena contemporanea.
Headliner dell’edizione 2026 saranno i leggendari CARCASS, autentici pionieri del metal estremo e tra le band più influenti della storia del genere. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 16:30 e, come da tradizione, l’ingresso sarà completamente gratuito.
I CARCASS: una leggenda del metal estremo
Nati a Liverpool nel 1985, i CARCASS non si sono limitati a seguire l’evoluzione del metal estremo: l’hanno plasmata. Attraverso album fondamentali come “Reek Of Putrefaction“, “Symphonies Of Sickness” e soprattutto il capolavoro “Heartwork“, la band guidata da Jeff Walker e Bill Steer ha ridefinito i confini del death metal, influenzando generazioni di musicisti in tutto il mondo. Dopo la reunion che li ha riportati stabilmente sui palchi internazionali, i CARCASS hanno confermato il proprio status con lavori acclamati come “Surgical Steel” e “Torn Arteries“, mantenendo intatta la capacità di unire tecnica sopraffina, riff memorabili e un’identità artistica unica. La loro presenza al Metal For Emergency 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’estate metal italiana.
Line Up:
CARCASS
LABYRINTH
SHORES OF NULL
NEVER OBEY AGAIN
EMBRACE OF SOULS
INTEGRAL
Sabato 22 agosto 2026 – METAL FOR EMERGENCY
@Parco Le Stanze (c/o Bum Bum Festival) – Trescore Balneario (Bergamo)
Apertura cancelli: 16.30
Ingresso gratuito
Per ulteriori informazioni:
www.metalforemergency.it
www.bumbumfestival.it