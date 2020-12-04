     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/06/26
FLYKT
Sinister Strain

19/06/26
WARNING
Rituals of Shame

19/06/26
IRON KOBRA
Eternal Dagger

19/06/26
INHERITS THE VOID
The Silent Abscission

19/06/26
LOST IN KYIV
We`re All Going To Be Fine

26/06/26
ROCKETT LOVE
Wired for Sound

26/06/26
AMBERIAN DAWN
Temptation`s Gates

26/06/26
DUIR
Catarsi

26/06/26
MASTERPLAN
Metalmorphosis

26/06/26
NUNSLAUGHTER
Satanic Chaos Legions

CONCERTI

27/06/26
METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
VANDEN PLAS: online un nuovo brano dal disco acustico
12/06/2026 - 18:13 (72 letture)

RECENSIONI
77
80
79
85
73
70
85
82
86
88
81
ALTRE NOTIZIE
12/06/2026 - 18:13
VANDEN PLAS: online un nuovo brano dal disco acustico
07/05/2026 - 20:38
VANDEN PLAS: ascolta ''Postcard to God'' ad ''AcCult II''
02/04/2026 - 18:02
VANDEN PLAS: in arrivo il nuovo ''AcCult II''
20/04/2024 - 09:35
VANDEN PLAS: ecco il brano ''March of the Saints''
22/03/2024 - 08:53
VANDEN PLAS: il lyric video di ''The Sacrilegious Mind Machine''
21/02/2024 - 08:10
VANDEN PLAS: ''The Empyrean Equation of the Long Lost Things'' è il nuovo album
23/01/2023 - 08:42
VANDEN PLAS: Günter Werno non fa più parte della band
06/07/2022 - 18:23
VANDEN PLAS: disponibile il video di ''Scarlet Flower Fields'' dal nuovo live album
16/06/2022 - 00:01
VANDEN PLAS: in arrivo il live album ‘‘Live & Immortal’’
04/12/2020 - 15:07
VANDEN PLAS: presentano il singolo ''The Lonely Psychogon''
ULTIME NOTIZIE
12/06/2026 - 18:48
BURNING SUN: ascolta ''Emaly's Hymn'' dal prossimo disco
12/06/2026 - 18:41
METALITALIA.COM FESTIVAL: ecco il bill completo del festival
12/06/2026 - 18:27
SABATON: pubblicata una versione alternativa del video di ''Hordes of Khan''
12/06/2026 - 18:22
STEVE CROPPER AND THE MIDNIGHT HOUR: ecco ''Until Now''
12/06/2026 - 18:04
COVEN JAPAN: a luglio il nuovo ''Promised Land''
11/06/2026 - 22:12
SELLSWORD: disponibile un brano dal nuovo album
11/06/2026 - 22:02
METAL FOR EMERGENCY: annunciati gli headliner della nuova edizione
11/06/2026 - 21:56
AYREON: in streaming due live video
11/06/2026 - 21:42
WOEWARDEN: ascolta la nuova ''As Deep as the Knife Goes''
11/06/2026 - 21:37
AUDREY HORNE: a settembre il nuovo ''Achilles''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     