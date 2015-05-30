METALITALIA.COM FESTIVAL: ecco il bill completo del festival

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L'organizzazione del Metalitalia.com Festival ha svelato il bill completo del bill della nuova edizione del festival che si terrà il prossimo settembre al Live Club di Trezzo sull'Adda.
Qui di seguito il comunicato:
Metalitalia.com, in collaborazione con MC² Live, Cerberus Booking e Live Club, è orgogliosa di annunciare le ultime conferme e di presentare quindi il cartellone completo per la tredicesima edizione del Metalitalia Festival, il quale si terrà Sabato 26 e Domenica 27 settembre 2026 presso il Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). L’evento sarà preceduto da un esclusivo Warm Up Party, che si svolgerà Venerdì 25 settembre presso lo storico Bloom di Mezzago, i cui dettagli verranno svelati nelle prossime settimane.
Come da tradizione, oltre al programma musicale il festival offrirà meet & greet gratuiti con gli artisti, un ricco metal market e la Metalitalia Ink, l’area interamente dedicata al mondo dei tatuaggi e della body art.
SABATO 26 SETTEMBRE
Oltre agli headliner PARADISE LOST – protagonisti con uno speciale concerto “by request” di cui a breve sveleremo I dettagli – e a special guest d’eccezione come AMENRA, HARAKIRI FOR THE SKY, NOVEMBRE, 1914 e NERO DI MARTE, siamo felici di confermare la partecipazione di FLESHGOD APOCALYPSE e NEL BUIO.
I FLESHGOD APOCALYPSE rappresentano da anni uno dei nomi italiani più apprezzati a livello internazionale. Grazie alla loro peculiare fusione di metal estremo, arrangiamenti orchestrali e atmosfere cinematografiche, la band ha costruito una carriera di assoluto prestigio, imponendosi come una delle realtà più riconoscibili del metal contemporaneo. Dal canto loro, i NEL BUIO porteranno invece la loro originale miscela di black metal, goth e synthwave. Dopo essersi fatti notare nell’underground grazie alle prime pubblicazioni, il gruppo ha saputo sviluppare una proposta personale e moderna, capace di alternare decadenza, melodie sinuose e aggressività.
DOMENICA 27 SETTEMBRE
Per la giornata di domenica, la quale vedrà i CORONER come headliner e, a seguire, importanti show firmati FEAR FACTORY, DEMOLITION HAMMER, SADIST – i quali per l’occasione proporranno un set speciale dedicato a “Tribe” – ALLEGAEON, GOROD e ABYSMAL DAWN, siamo orgogliosi di dare il benvenuto nel cartellone dell’evento a FULCI e SCHIZOPHRENIA.
I FULCI sono ormai una delle realtà più seguite del death metal italiano e internazionale. Il loro sound radicato nei classici degli anni Novanta e al contempo ispirato all’immaginario horror del regista Lucio Fulci, si accompagna da sempre a una forte componente visiva che rende ogni loro esibizione particolarmente coinvolgente.
Gli SCHIZOPHRENIA, provenienti dal Belgio, si sono rapidamente imposti all’attenzione degli appassionati grazie a una formula che unisce il peso del death metal alla velocità e all’impatto del thrash più classico. Una band giovane ma già capace di distinguersi per energia e personalità!
Completata la line-up dei due giorni, vi rimandiamo ora alle prossime settimane, quando sveleremo gradualmente i dettagli sulle altre iniziative che da sempre fanno parte del festival.
DAY 1 – Sabato 26 settembre 2026
PARADISE LOST – Special show “by request”
AMENRA
FLESHGOD APOCALYPSE
HARAKIRI FOR THE SKY
NOVEMBRE
1914
NERO DI MARTE
NEL BUIO
DAY 2 – Domenica 27 settembre 2026
CORONER
FEAR FACTORY
DEMOLITION HAMMER
SADIST – “Tribe” Special show
FULCI
ALLEGAEON
GOROD
ABYSMAL DAWN
SCHIZOPHRENIA
BIGLIETTI (invariati rispetto agli ultimi due anni)
Giornata Singola: in prevendita 49€ + d.p. | alla cassa 60€
Abbonamento 2 giorni + warm up: in prevendita 79€ + d.p. | alla cassa 90€
Biglietti disponibili da ora su Vivaticket, Ticketone, Ticketmaster e TicketSMS.
HOTEL CONVENZIONATO e SERVIZIO NAVETTA
La struttura convenzionata con Metalitalia Festival 2026 sarà il B&B HOTELS Park Hotel Cassano, un albergo quattro stelle situato a soli dieci minuti dal Live Club. Ecco le tariffe:
Singola o doppia a uso singolo: 80€ colazione inclusa
Doppia o matrimoniale: 90€ colazione inclusa
Tripla: 105€ colazione inclusa
*IVA inclusa, tassa di soggiorno di 4 euro a persona esclusa
Per usufruire della convenzione a prezzi scontati, effettua la prenotazione direttamente (non tramite Booking.com o altri siti) e comunica all’hotel il codice “METALITALIA 2026“. In fase di check-in ti verrà richiesto il biglietto del festival.
L’hotel offre anche un servizio navetta da e per il Live Club. Per tariffe, prenotazioni e informazioni rivolgiti alla reception o contatta la struttura.
Indirizzo e contatti:
Park Hotel Cassano
Strada Provinciale SP 104
20062 Cassano d’Adda
Mail: parkhotelcassano@gmail.com
Telefono: +39 340 1931932
WhatsApp: +39 340 1931932
Sito: www.hotel-bb.com/it/hotel/cassano
Info:
METALITALIA FESTIVAL
www.metalitalia-festival.com
www.facebook.com/Metalitalia.comFestival
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Time To Kill Records
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Artwork a cura di Clod The Ripper