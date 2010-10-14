A DAY TO REMEMBER: cambio di location per la data milanese

La Hellfire Booking
ha comunicato, tramite i propri canali social, il cambio di location per la data milanese degli A Day to Remember
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Di seguito il comunicato:Quest’anno giugno è stato imprevedibile fin dal primo giorno, ed eccolo che colpisce ancora. Per motivi tecnici l’unica data headliner degli A DAY TO REMEMBER si terrà al Fabrique Milano invece che al Parco della Musica.
I biglietti già acquistati rimangono naturalmente validi per la nuova location, ma c’è anche un altro lato positivo non indifferente. Aria condizionata e niente zanzare!
Ci vediamo sotto palco!
A DAY TO REMEMBER + GRANDSON + VIANOVA
28 giugno 2026 | Fabrique Milano |
Biglietti su Ticketone.