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19/06/26
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Eternal Dagger

19/06/26
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The Silent Abscission

19/06/26
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We`re All Going To Be Fine

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Sacraal

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METAL MACHINE FESTIVAL: svelati i dettagli della nuova edizione
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)

11/07/26
DOGSTAR
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12/07/26
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FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
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PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
INSOMNIUM: pubblicato un nuovo brano
17/06/2026 - 14:23 (183 letture)

Cristiano Elros
Giovedì 18 Giugno 2026, 21.28.56
3
Effettivamente ad un primo ascolto non ha colpito molto nemmeno me, però vediamo: dopo gli ultimi lavori non posso che essere fiducioso
mariamaligno
Giovedì 18 Giugno 2026, 15.35.51
2
Banalotta però..
Cristiano Elros
Mercoledì 17 Giugno 2026, 21.46.31
1
Bellissima notizia!
RECENSIONI
80
79
53
60
40
80
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