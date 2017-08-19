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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

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RUSH
Unipol Dome - Milano
HANSEN: a settembre ''Born with a Hammer'', ecco ''Feeding the Beast''
17/06/2026 - 14:27 (326 letture)

d.r.i.
Giovedì 18 Giugno 2026, 19.08.17
6
E che cacchio, Kai non si tocca. Punto! Idolo assoluto.
Radamanthis
Giovedì 18 Giugno 2026, 16.49.49
5
Leggendario zio Kai! Sempre bello sentirti!
YO
Giovedì 18 Giugno 2026, 14.19.15
4
leggenda
Vitadathrasher
Giovedì 18 Giugno 2026, 10.17.17
3
Interessante, d\'altronde lui sa comporre, cantare è una garanzia. Però questo lato goliardico in salsa teutonica.......La copertina oscena, sicuramente fatta con l\'AI, non prenderò il disco proprio per un obbrobrio simile.
AlinoSky
Giovedì 18 Giugno 2026, 9.47.14
2
pezzo migliore degli ultimi due album degli helloween.
Ivan75
Mercoledì 17 Giugno 2026, 20.56.27
1
Metal God
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