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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
SAMAEL: ecco il nuovo singolo
22/06/2026 - 22:16 (93 letture)

Zarzax
Martedì 23 Giugno 2026, 9.53.20
1
Bel pezzo, immediato e accattivante. Band visionaria da sempre terribilmente sottovalutata.
RECENSIONI
85
s.v.
85
s.v.
81
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80
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26/01/2009
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