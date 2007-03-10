DEEP PURPLE: ascolta un nuovo brano da ''Splat!''

23/06/2026 - 22:40 (338 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 Forse dei tre brani mi sembra la piu convincente 8 Questo chitarrista ha dato nuova linfa alla band , bene! 7 Le parti strumentali sono grandiose. La prossima volta che non cito Airey come uno dei \"più migliori\" (e sottolineo più migliori!) tastieristi in circolazione menatemi. Le linee vocali di Gillan invece non mi hanno preso. Ma c\'è poco da dire, sono in formissima 6 Vitadathrasher,anche il giradischi non è male...\"solo\" 7000 euro. 5 Revox per l\'occasione ha lanciato un B77 con le bobine per la modica cifra di 20000€. 4 Pezzone, bamd alla grande. Personalmente però queste reminiscenze prog mi annoiano un po- ma cmq non vedo l\'ora che esce il disco. La EarMusic ha resuscitato l\'anima di questi cinque adolescenti. 3 Deve ancora uscire ma lo metto già tra i top di quest\'anno...ancora una volta Airey e McBride in gran spolvero senza tralasciare gli altri ovviamente(sezione ritmica sempre incisiva e Gillan fa ancora la sua bella figura)...come al solito lunga vita ai Deep Purple! 2 Si preannuncia un discone! 1 😮