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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

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RUSH
Unipol Dome - Milano
DEEP PURPLE: ascolta un nuovo brano da ''Splat!''
23/06/2026 - 22:40 (338 letture)

Sadwings
Mercoledì 24 Giugno 2026, 20.27.51
9
Forse dei tre brani mi sembra la piu convincente
Barfly
Mercoledì 24 Giugno 2026, 20.17.08
8
Questo chitarrista ha dato nuova linfa alla band , bene!
Rob Fleming
Mercoledì 24 Giugno 2026, 18.31.45
7
Le parti strumentali sono grandiose. La prossima volta che non cito Airey come uno dei \"più migliori\" (e sottolineo più migliori!) tastieristi in circolazione menatemi. Le linee vocali di Gillan invece non mi hanno preso. Ma c\'è poco da dire, sono in formissima
progster78
Mercoledì 24 Giugno 2026, 12.24.19
6
Vitadathrasher,anche il giradischi non è male...\"solo\" 7000 euro.
Vitadathrasher
Mercoledì 24 Giugno 2026, 12.17.14
5
Revox per l\'occasione ha lanciato un B77 con le bobine per la modica cifra di 20000€.
AndreA
Mercoledì 24 Giugno 2026, 11.26.14
4
Pezzone, bamd alla grande. Personalmente però queste reminiscenze prog mi annoiano un po- ma cmq non vedo l\'ora che esce il disco. La EarMusic ha resuscitato l\'anima di questi cinque adolescenti.
progster78
Mercoledì 24 Giugno 2026, 8.55.51
3
Deve ancora uscire ma lo metto già tra i top di quest\'anno...ancora una volta Airey e McBride in gran spolvero senza tralasciare gli altri ovviamente(sezione ritmica sempre incisiva e Gillan fa ancora la sua bella figura)...come al solito lunga vita ai Deep Purple!
GT_Oro
Mercoledì 24 Giugno 2026, 8.31.13
2
Si preannuncia un discone!
Testamatta ride
Mercoledì 24 Giugno 2026, 6.53.23
1
😮
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