FROZEN CROWN: guarda il video di ''The One''

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24/06/2026 - 22:24 (208 letture)

Xabaras
Giovedì 25 Giugno 2026, 16.00.03
7
Adesso sto cominciando veramente a essere seccato, io e altri utenti abbiamo (anche in tempi recenti) più volte recriminato sulla disparità di trattamento di band & artisti metal sulle webzine, alcuni nonostante una discografia nutrita di autoproduzioni non vengono nemmeno degnati di una misera news nella home page, a queste macchiette senza artè nè parte spinte dall\'audience generata dalla gen Z tramite SN viene dedicata una news a settimana. A rimetterci non sono soltanto validi autori & artisti, ma anche la nostra scena metal italiana. Così è (se vi pare).
YO
Giovedì 25 Giugno 2026, 15.13.40
6
Bel pezzo. Avanti così!
Maikath
Giovedì 25 Giugno 2026, 15.12.04
5
@Astarion la band è nota per non avere management (anche perché il loro manager è il chitarrista, che spesso e volentieri si esponeva \"bellicosamente\" sui social e che a quanto pare gestisce tutta la baracca), quindi non c\'è nessun management a dar loro visibilità se non loro stessi. Per cui quantomeno il merito della loro visibilità è loro. Si cercano sempre scuse per giustificare il successo altrui nè?
unkwn
Giovedì 25 Giugno 2026, 14.53.11
4
@Astarion, severissimo ma giusto.
Astarion
Giovedì 25 Giugno 2026, 14.41.18
3
Certo, meriterebbero di raccogliere di più, frutta e ortaggi nei campi imbracciando la zappa piuttosto che gli strumenti musicali. Se non fosse per la visibilità che gli stanno dando i social e il loro management, questi suonerebbero alla sagra della polenta...
Legalisedrugsandmurder
Giovedì 25 Giugno 2026, 14.17.14
2
Per quanto mi riguarda hanno raccolto anche troppo. E penso che altri utenti concordino con me. Comunque de gustibus, come sempre...
mariamaligno
Giovedì 25 Giugno 2026, 13.06.36
1
Gran bel pezzo di tipico Power Metal anni 90. Band che merita di raccogliere di più..
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