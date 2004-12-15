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FROZEN CROWN: guarda il video di ''The One''
24/06/2026 - 22:24 (208 letture)
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Adesso sto cominciando veramente a essere seccato, io e altri utenti abbiamo (anche in tempi recenti) più volte recriminato sulla disparità di trattamento di band & artisti metal sulle webzine, alcuni nonostante una discografia nutrita di autoproduzioni non vengono nemmeno degnati di una misera news nella home page, a queste macchiette senza artè nè parte spinte dall\'audience generata dalla gen Z tramite SN viene dedicata una news a settimana. A rimetterci non sono soltanto validi autori & artisti, ma anche la nostra scena metal italiana. Così è (se vi pare).
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Bel pezzo. Avanti così!
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@Astarion la band è nota per non avere management (anche perché il loro manager è il chitarrista, che spesso e volentieri si esponeva \"bellicosamente\" sui social e che a quanto pare gestisce tutta la baracca), quindi non c\'è nessun management a dar loro visibilità se non loro stessi. Per cui quantomeno il merito della loro visibilità è loro.
Si cercano sempre scuse per giustificare il successo altrui nè?
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@Astarion, severissimo ma giusto.
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Certo, meriterebbero di raccogliere di più, frutta e ortaggi nei campi imbracciando la zappa piuttosto che gli strumenti musicali. Se non fosse per la visibilità che gli stanno dando i social e il loro management, questi suonerebbero alla sagra della polenta...
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Per quanto mi riguarda hanno raccolto anche troppo. E penso che altri utenti concordino con me. Comunque de gustibus, come sempre...
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Gran bel pezzo di tipico Power Metal anni 90. Band che merita di raccogliere di più..
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