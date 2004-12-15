FROZEN CROWN: guarda il video di ''The One''

24/06/2026 - 22:24 (208 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 Adesso sto cominciando veramente a essere seccato, io e altri utenti abbiamo (anche in tempi recenti) più volte recriminato sulla disparità di trattamento di band & artisti metal sulle webzine, alcuni nonostante una discografia nutrita di autoproduzioni non vengono nemmeno degnati di una misera news nella home page, a queste macchiette senza artè nè parte spinte dall\'audience generata dalla gen Z tramite SN viene dedicata una news a settimana. A rimetterci non sono soltanto validi autori & artisti, ma anche la nostra scena metal italiana. Così è (se vi pare). 6 Bel pezzo. Avanti così! 5 @Astarion la band è nota per non avere management (anche perché il loro manager è il chitarrista, che spesso e volentieri si esponeva \"bellicosamente\" sui social e che a quanto pare gestisce tutta la baracca), quindi non c\'è nessun management a dar loro visibilità se non loro stessi. Per cui quantomeno il merito della loro visibilità è loro. Si cercano sempre scuse per giustificare il successo altrui nè? 4 @Astarion, severissimo ma giusto. 3 Certo, meriterebbero di raccogliere di più, frutta e ortaggi nei campi imbracciando la zappa piuttosto che gli strumenti musicali. Se non fosse per la visibilità che gli stanno dando i social e il loro management, questi suonerebbero alla sagra della polenta... 2 Per quanto mi riguarda hanno raccolto anche troppo. E penso che altri utenti concordino con me. Comunque de gustibus, come sempre... 1 Gran bel pezzo di tipico Power Metal anni 90. Band che merita di raccogliere di più..