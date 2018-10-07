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DOGSTAR
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12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
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17/11/26
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18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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02/12/26
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ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
KISSIN` DYNAMITE: ecco il singolo ''Glory Days''
01/07/2026 - 21:16 (51 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/11/2018
Live Report
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN` DYNAMITE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 07/10/2018
 
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