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03/07/26
TODOMAL
Graveyards of Joy

03/07/26
MOONSPELL
Far From God

03/07/26
DOMINUM
Night is Calling

03/07/26
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10/07/26
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The Arsonist

10/07/26
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Foreign Tongues

10/07/26
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The Hidden Hand

17/07/26
PSYCROPTIC
The Pulse of Annihilation

24/07/26
THE SCEPTER
Shadows in the Tower

24/07/26
VICE BUSINESS ONLY
Vice Business Only

CONCERTI

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
AIRBOURNE: ecco ''Kid in a Candy Store''
01/07/2026 - 21:20 (50 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
03/11/2019
Live Report
AIRBOURNE + SUPERSUCKERS
Alcatraz, Milano, 29/10/2019
24/06/2013
Live Report
AIRBOURNE + THE GUESTZ
Orion Live Club, Roma, 19/06/2013
14/03/2010
Live Report
AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
 
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