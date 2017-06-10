HESPERIA: ad agosto il nuovo ''Picenum (True Marchigian Black Metal Renaissance)''

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Gli Hesperia hanno annunciato per il 28 agosto la pubblicazione, tramite Hammerheart Records, del loro nuovo album Picenum (True Marchigian Black Metal Renaissance).
Di seguito potete ascoltare l'audio di 1375, La Lega Maledetta: I Signori Da Varano Si Ribellano Alla Chiesa.
Tracklist:
01. Ver Sacrum: Picus Martius Picenos In Picenum Ducit (Prologo)
02. 1375, La Lega Maledetta: I Signori Da Varano Si Ribellano Alla Chiesa
03. Castrum Pitini: II Castello Sopra La Necropoli Picena E Il Cimitero
04. La Leggenda Della Roccaccia: Il Necromante Signore Della Guerra
05. Lu Lupu Mannà
06. La Sdrega
07. Il Sentiero Delle Fate, Atto I: L’ira Della Sibilla A Colfiorito
08. Il Sentiero Delle Fate, Atto II: Le Fate Caprine Non Si Accorsero Dell’alba
09. Il Paradiso Della Regina Sibilla, Atto I: L’arrivo Del Cavaliere A. De La Sale A Mons Daemoniacus
10. Il Paradiso Della Regina Sibilla, Atto II: Il Racconto Del Cavaliere Tedesco Che Tornò E Rimase Nel Regno Della Sibilla
11. Sfere Di Luce Sopra Il Monte Sibilla (Epilogo)