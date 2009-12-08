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18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
AMON AMARTH: presentato il singolo ''Upphaf''
08/07/2026 - 20:44 (97 letture)

rob83
Mercoledì 8 Luglio 2026, 23.26.30
2
ero partito prevenuto che dopo l\'intro acustica sarebbe partita la sfuriata death metal e invece mi hanno stupito....
mariamaligno
Mercoledì 8 Luglio 2026, 22.29.55
1
Ero partito prevenuto...invece forse è una delle cose migliori dei loro ultimi mediocri anni...
RECENSIONI
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Dalla Svezia con furore
 
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