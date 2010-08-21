     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/07/26
THE ROLLING STONES
Foreign Tongues

10/07/26
IF THESE TREES COULD TALK
The Hidden Hand

10/07/26
WAILIN STORMS
The Arsonist

17/07/26
PSYCROPTIC
The Pulse of Annihilation

24/07/26
THE SCEPTER
Shadows in the Tower

24/07/26
COVEN JAPAN
Promised Land

24/07/26
VICE BUSINESS ONLY
Vice Business Only

24/07/26
DARTAGNAN
Helden x Hymnen

31/07/26
FINSTERFORST
Still

31/07/26
SINNER
Boom Bang Goodbye

CONCERTI

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
ACCEPT: online un brano da ''Teutonic Titans 1976-2026''
08/07/2026 - 21:03 (66 letture)

RECENSIONI
75
75
73
80
79
88
72
75
79
84
90
83
88
79
72
70
ARTICOLI
06/03/2023
Live Report
ACCEPT + WHITE SKULL
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 24/02/2023
31/01/2017
Live Report
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017
21/08/2010
Intervista
ACCEPT
Il sangue delle nazioni
 
ALTRE NOTIZIE
08/07/2026 - 21:03
ACCEPT: online un brano da ''Teutonic Titans 1976-2026''
05/06/2026 - 21:45
ACCEPT: ecco un brano dal prossimo disco
29/04/2026 - 20:50
ACCEPT: svelano i dettagli di ''Teutonic Titans 1976-2026''
24/02/2026 - 21:16
ACCEPT: una data in Italia per il tour del cinquantesimo anniversario
07/11/2025 - 16:51
MALEPESTE: disponibile il singolo ''Acceptio'' e lo streaming integrale del nuovo album
25/04/2024 - 11:17
ACCEPT: disponibile ''Frankenstein'' da ''Humanoid''
28/03/2024 - 08:19
ACCEPT: guarda il videoclip di ''The Reckoning' dal nuovo disco ''Humanoid''
29/02/2024 - 07:58
ACCEPT: i dettagli del nuovo ''Humanoid'', ascolta la titletrack
06/02/2024 - 17:35
ACCEPT: previsto ad aprile il nuovo album ''Humanoid''
13/08/2023 - 20:12
ACCEPT: quasi finita la scrittura dei brani del nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
08/07/2026 - 21:07
XANDRIA: disponibile la clip di ''Northstar''
08/07/2026 - 20:44
AMON AMARTH: presentato il singolo ''Upphaf''
07/07/2026 - 22:03
SOJOURNER: ascolta ''Dawnrays''
07/07/2026 - 21:52
WOEWARDEN: online un brano dall'ultimo album
07/07/2026 - 21:46
SPEED STROKE: guarda il video di ''Glorious Breakdown''
07/07/2026 - 21:28
JORDSJO: a luglio in uscita ''Pestkrønikene''
07/07/2026 - 21:23
GALNERYUS: presentano il singolo ''The Light of Hope''
06/07/2026 - 21:42
AVALAND: guarda il video di ''Faded Away''
06/07/2026 - 21:36
KAMELOT: presentano il singolo ''Ashen World''
06/07/2026 - 21:25
ASIA: a novembre il nuovo ''Indigo''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     