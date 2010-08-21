ACCEPT: online un brano da ''Teutonic Titans 1976-2026''

10/07/26
THE ROLLING STONES
Foreign Tongues
10/07/26
IF THESE TREES COULD TALK
The Hidden Hand
10/07/26
WAILIN STORMS
The Arsonist
17/07/26
PSYCROPTIC
The Pulse of Annihilation
24/07/26
THE SCEPTER
Shadows in the Tower
24/07/26
COVEN JAPAN
Promised Land
24/07/26
VICE BUSINESS ONLY
Vice Business Only
24/07/26
DARTAGNAN
Helden x Hymnen
31/07/26
FINSTERFORST
Still
31/07/26
SINNER
Boom Bang Goodbye
11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA
12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI
14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano