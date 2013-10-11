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DISCHI IN USCITA

17/07/26
PSYCROPTIC
The Pulse of Annihilation

24/07/26
COVEN JAPAN
Promised Land

24/07/26
THE SCEPTER
Shadows in the Tower

24/07/26
DARTAGNAN
Helden x Hymnen

24/07/26
VICE BUSINESS ONLY
Vice Business Only

31/07/26
SINNER
Boom Bang Goodbye

31/07/26
FINSTERFORST
Still

14/08/26
NESTOR
Live at Gothenburg Film Studios

28/08/26
TRIOSPHERE
Oceans Above, Stars Below

28/08/26
BLACK SPIKES
Ydos

CONCERTI

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
GUS G.: guarda il video di ''Confession''
14/07/2026 - 22:17 (76 letture)

RECENSIONI
73
72
70
ARTICOLI
13/10/2015
Live Report
KAMELOT + GUS G.
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 08/10/2015
26/03/2015
Live Report
GUS G. + ARTHEMIS + ANTICLOCKWISE + MARCO ANGELO
Live23, Bosco Marengo (AL) 21/03/2015
15/10/2013
Live Report
GUS G. - CLINIC
Agriturismo La Perciata, Siracusa 11/10/2013
 
ALTRE NOTIZIE
14/07/2026 - 22:17
GUS G.: guarda il video di ''Confession''
22/02/2026 - 13:39
GUS G.: torna ad aprile con il disco solista ''Steel Burner''
14/01/2023 - 10:03
MICHAEL ANGELO BATIO: con Gus G., Andy Martongelli e Rowan Robertson in Italia per quattro concerti
20/02/2022 - 00:09
GUS G.: il video di ''Night Driver'' dall'ultimo album solista
04/12/2021 - 00:06
GUS G.: la clip di ‘‘Chronesthesia’’ dal nuovo ''Quantum Leap''
11/10/2021 - 11:26
GUS G.: ecco la clip di ''Into the Unknown'' dall'ultimo disco solista
28/08/2021 - 00:06
GUS G.: online il video di ‘‘Enigma of Life’’ dal nuovo ''Quantum Leap''
19/08/2021 - 12:18
GUS G.: i dettagli del nuovo album ''Quantum Leap''
09/11/2020 - 15:35
GUS G.: al lavoro su un disco strumentale solista
30/04/2019 - 12:50
METAL FOR KIDS UNITED: confermato anche Gus G.
ULTIME NOTIZIE
14/07/2026 - 22:21
SELLSWORD: online un brano dal prossimo disco
14/07/2026 - 22:11
AYREON: disponibili nuovi live video
09/07/2026 - 22:02
BRYMIR: ad ottobre il nuovo album ''What We Leave Behind''
09/07/2026 - 21:59
FINSTERFORST: ascolta ''Im Wind'' da ''Still''
09/07/2026 - 21:51
SALTATIO MORTIS: online un brano con i Visions of Atlantis per l'uscita di AC Black Flag Resynced
08/07/2026 - 21:07
XANDRIA: disponibile la clip di ''Northstar''
08/07/2026 - 21:03
ACCEPT: online un brano da ''Teutonic Titans 1976-2026''
08/07/2026 - 20:44
AMON AMARTH: presentato il singolo ''Upphaf''
07/07/2026 - 22:03
SOJOURNER: ascolta ''Dawnrays''
07/07/2026 - 21:52
WOEWARDEN: online un brano dall'ultimo album
 
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