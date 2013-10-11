GUS G.: guarda il video di ''Confession''

17/07/26
PSYCROPTIC
The Pulse of Annihilation
24/07/26
COVEN JAPAN
Promised Land
24/07/26
THE SCEPTER
Shadows in the Tower
24/07/26
DARTAGNAN
Helden x Hymnen
24/07/26
VICE BUSINESS ONLY
Vice Business Only
31/07/26
SINNER
Boom Bang Goodbye
31/07/26
FINSTERFORST
Still
14/08/26
NESTOR
Live at Gothenburg Film Studios
28/08/26
TRIOSPHERE
Oceans Above, Stars Below
28/08/26
BLACK SPIKES
Ydos
15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano