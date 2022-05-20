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DISCHI IN USCITA

17/07/26
PSYCROPTIC
The Pulse of Annihilation

24/07/26
COVEN JAPAN
Promised Land

24/07/26
THE SCEPTER
Shadows in the Tower

24/07/26
DARTAGNAN
Helden x Hymnen

24/07/26
VICE BUSINESS ONLY
Vice Business Only

31/07/26
SINNER
Boom Bang Goodbye

31/07/26
FINSTERFORST
Still

14/08/26
NESTOR
Live at Gothenburg Film Studios

28/08/26
TRIOSPHERE
Oceans Above, Stars Below

28/08/26
BLACK SPIKES
Ydos

CONCERTI

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
SELLSWORD: online un brano dal prossimo disco
14/07/2026 - 22:21 (69 letture)

ALTRE NOTIZIE
14/07/2026 - 22:21
SELLSWORD: online un brano dal prossimo disco
11/06/2026 - 22:12
SELLSWORD: disponibile un brano dal nuovo album
11/05/2026 - 11:12
SELLSWORD: annunciato il nuovo album ''...With Might and Vengeance''
29/11/2024 - 15:45
SELLSWORD: online il video di ''New Gods''
27/05/2024 - 11:17
SELLSWORDS: pubblicato un nuovo singolo dopo sei anni
20/05/2022 - 16:30
SELLSWORD: ecco il nuovo cantante Nathan Harrison
ULTIME NOTIZIE
14/07/2026 - 22:17
GUS G.: guarda il video di ''Confession''
14/07/2026 - 22:11
AYREON: disponibili nuovi live video
09/07/2026 - 22:02
BRYMIR: ad ottobre il nuovo album ''What We Leave Behind''
09/07/2026 - 21:59
FINSTERFORST: ascolta ''Im Wind'' da ''Still''
09/07/2026 - 21:51
SALTATIO MORTIS: online un brano con i Visions of Atlantis per l'uscita di AC Black Flag Resynced
08/07/2026 - 21:07
XANDRIA: disponibile la clip di ''Northstar''
08/07/2026 - 21:03
ACCEPT: online un brano da ''Teutonic Titans 1976-2026''
08/07/2026 - 20:44
AMON AMARTH: presentato il singolo ''Upphaf''
07/07/2026 - 22:03
SOJOURNER: ascolta ''Dawnrays''
07/07/2026 - 21:52
WOEWARDEN: online un brano dall'ultimo album
 
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