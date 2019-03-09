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RUSH
Unipol Dome - Milano
FLOTSAM AND JETSAM: online il video di ''Harvesting the Hate''
15/07/2026 - 22:42 (162 letture)

Shock
Venerdì 17 Luglio 2026, 8.31.55
4
@Noesis: sei sotto la notizia dei Flotsam, e parli dei Manowar......le news nel sito, quando arrivano, lo fanno dopo giorni se non settimane, le sai le notizie e allora cosa ti cambia?
Transcendence
Venerdì 17 Luglio 2026, 0.05.19
3
@Noesis: 100 a 1 che finirà come il \"concerto\" degli Alter Bridge dell\'Atlantico a fine gennaio 2026.
Noesis
Giovedì 16 Luglio 2026, 23.32.27
2
ma cosa aspettate a pubblicare la news dei Manowar?
Noesis
Giovedì 16 Luglio 2026, 23.26.55
1
ma cosa aspettate a pubblicare la news dei Manowar?
RECENSIONI
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ARTICOLI
16/03/2019
Live Report
OVERKILL + DESTRUCTION + FLOTSAM AND JETSAM + CHRONOSPHERE - KILLFEST TOUR 2019
Phenomenon, Fontaneto D'Agogna (NO), 09/03/2019
 
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