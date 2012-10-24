TROLLFEST: svelano i primi dettagli del nuovo album

24/07/26
VICE BUSINESS ONLY
Vice Business Only
24/07/26
THE SCEPTER
Shadows in the Tower
24/07/26
COVEN JAPAN
Promised Land
24/07/26
DARTAGNAN
Helden x Hymnen
31/07/26
FINSTERFORST
Still
31/07/26
SINNER
Boom Bang Goodbye
14/08/26
MARILYN MANSON
One Assassination Under God - Chapter 2
14/08/26
NESTOR
Live at Gothenburg Film Studios
28/08/26
BLACK SPIKES
Ydos
28/08/26
TRIOSPHERE
Oceans Above, Stars Below
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trollfest (@trollfest_official)
Un post condiviso da Trollfest (@trollfest_official)