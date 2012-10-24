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DISCHI IN USCITA

24/07/26
VICE BUSINESS ONLY
Vice Business Only

24/07/26
THE SCEPTER
Shadows in the Tower

24/07/26
COVEN JAPAN
Promised Land

24/07/26
DARTAGNAN
Helden x Hymnen

31/07/26
FINSTERFORST
Still

31/07/26
SINNER
Boom Bang Goodbye

14/08/26
MARILYN MANSON
One Assassination Under God - Chapter 2

14/08/26
NESTOR
Live at Gothenburg Film Studios

28/08/26
BLACK SPIKES
Ydos

28/08/26
TRIOSPHERE
Oceans Above, Stars Below

CONCERTI

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
TROLLFEST: svelano i primi dettagli del nuovo album
22/07/2026 - 21:32 (113 letture)

RECENSIONI
74
77
65
78
ARTICOLI
08/03/2018
Live Report
KORPIKLAANI + ARKONA + HEIDEVOLK + TROLLFEST
Magazzini Generali, Milano, 05/03/2018
24/10/2012
Intervista
TROLLFEST
Alcool, risate e grandi pesci.
 
ALTRE NOTIZIE
22/07/2026 - 21:32
TROLLFEST: svelano i primi dettagli del nuovo album
09/12/2024 - 22:14
TROLLFEST: presentano il singolo natalizio ''Doomsday Christmas Song''
20/12/2023 - 22:35
TROLLFEST: ascolta la cover di 'Happy Little Boozer' dalla nuova raccolta
25/05/2022 - 17:16
TROLLFEST: guarda il video di ''All Drinks On Me''
18/03/2022 - 10:16
TROLLFEST: guarda la clip di ''Pina Colada''
16/02/2022 - 17:42
TROLLFEST: ''Flamingo Overlord'' è il nuovo album, guarda un video
04/02/2022 - 19:09
TROLLFEST: il video di ''Dance Like a Pink Flamingo'' dalle selezioni norvegesi per l'Eurovision
10/01/2022 - 15:06
TROLLFEST: ecco il nuovo singolo ''Dance Like A Pink Flamingo''
19/03/2021 - 13:22
TROLLFEST: presentano il video di ''Happy''
17/02/2021 - 19:02
TROLLFEST: ecco il video di ''Happy Heroes''
ULTIME NOTIZIE
24/07/2026 - 12:01
FORBIDDEN: in ottobre l'album omonimo, seguito di ''Omega Wave''
24/07/2026 - 11:49
MINISTRY: annunciano l'ultimo disco, ''Hate to Go – Take Out or Delivery'', con un singolo
24/07/2026 - 11:39
MARILYN MANSON: ascolta il nuovo singolo dal prossimo ''One Assassination Under God - Chapter 2''
22/07/2026 - 22:06
CLOVEN HOOF: ecco i dettagli del nuovo album
22/07/2026 - 21:56
TRIUMPHER: diversi cambi di formazione
22/07/2026 - 21:51
ACHELOUS: firmano con Cruz del Sur
22/07/2026 - 21:37
WATCHER: ecco ''2084'' da ''Mistress of Our Time''
22/07/2026 - 21:23
AMON AMARTH: ad ottobre il nuovo ''The Allfather Awakens''
19/07/2026 - 18:45
ATLAS PAIN: presentano il singolo ''Light at Last''
19/07/2026 - 18:39
GATE: ascolta un brano dal nuovo album
 
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