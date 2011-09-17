CLOVEN HOOF: ecco i dettagli del nuovo album

22/07/2026 - 22:06 (269 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 per me Dominator non è un classico, (la band passata sotto il management dei Judas Priest ) ed era stato prodotto da Guy Bidmead ( Exciter, Motorhead ), ma complice anche la voce di Russ North mi sembrava un heavy standardizzato, e Comunque Russ per me non era all\'altezza di Bob Hendrick, il cantante che aveva sostituito Potter nel \'Live...Fighting Back\' dell\'86. Con A Sultans Reason invece sono assolutamente d\'accordo; è un vero gioiello, certo non è più il metal sulfureo del debutto, ma ha una produzione ottima e le nuove composizioni guardano ai Blind Fury, ai Maiden e ai Judas. Band comunque da riscoprire per che ama gli eighties 6 Per chi li volesse approfondire: ascoltate \"Dominator\" e \"A Sultan\'s Ransom\". Due vere perle 5 Il primo disco molto bello, tra i classici dimenticati, poi purtroppo tra mille cambi di formazioni si sono persi subito. Il singolo qui é carino, non fa cadere dalla sedia ma si ascolta molto volentieri 4 Non conosco la recente produzione, ma si tratta di un gruppo da vera leggenda della nwobhm, iniziarono a circolare negli ambianti specializzati per la loro immagine alla Kiss, in cui i componenti prendevano il nome di Air, Fire, Earth e Water, fin dal 79. Nell\'82 registrano un buon ep con elementi satanici, per arrivare al loro capolavoro indiscusso, \'Cloven Hoof\' ( che vedo qui a fianco che prende un 78, per me è un disco da almeno 85 ), grazie alla voce particolare di David Potter e per brani molto articolati come Return Of The Passover. Da prendere in considerazione per il Classic metal di sicuro 3 Devo approfondire questa band.. Ne ho sentito parlare bene 2 Sempre un piacere. 1 L\'ultimo è un buonissimo lavoro, vedremo questo. Il singolo è godibile