MARILYN MANSON: ascolta il nuovo singolo dal prossimo ''One Assassination Under God - Chapter 2''

Marilyn Manson
pubblicherà il suo prossimo disco in studio, One Assassination Under God - Chapter 2
, il 14 agosto 2026 tramite Nuclear Blast Records
.
Si tratta del seguito diretto di One Assassination Under God - Chapter 1
, uscito nel 2024, di cui trovate qui
la nostra recensione.
In fondo alla pagina, potete guardare il videoclip dedicato all'ultimo singolo promozionale, Front Toward Enemy
, diretto da Henri Alexander Levy
.
Ricordiamo di seguito la tracklist:1. Unalive
2. Don't Answer the Door
3. Front Toward Enemy
4. All the Vilest Things
5. None of the Suns
6. Lucifer's Teardrop
7. The Arsonist
8. Exit Wound
9. Enantiomorph