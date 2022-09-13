MINISTRY: annunciano l'ultimo disco, ''Hate to Go – Take Out or Delivery'', con un singolo

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Il 30 ottobre 2026, il gruppo industrial metal Ministry pubblicherà l'ultimo album della propria carriera, Hate to Go – Take Out or Delivery, tramite Cleopatra Records.
Per l'occasione, annunciata dal mastermind Al Jourgensen, la formazione riaccoglierà Paul Barker, che non suona su un disco in studio della band da Animositisomina del 2003. Per dovere di cronaca, è opportuno ricordare come già nel 2008 Jourgensen avesse annunciato la fine del gruppo, poi rifondato nel 2011.
Qui sotto trovate la tracklist, mentre a lato potete vedere la copertina:
1. Crickets
2. Voices of Hate
3. Clown Car
4. We Hate
5. Delete
6. Grifter
7. The White Man Lied
8. Singularity
9. Burned Out
10. We’re Still Here
Di seguito, il video animato del primo singolo, Burned Out: