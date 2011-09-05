KING DIAMOND: fuori Andy La Rocque, al suo posto Gus G.

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27/07/2026 - 10:37 (641 letture)

DaveHC
Mercoledì 29 Luglio 2026, 10.56.36
12
Mi sa che stiamo arrivando al capolinea pure x il Re Diamante...
Terzadose
Martedì 28 Luglio 2026, 17.49.24
11
Madonna che botta. È la fine di un\'epoca.
Adoratore del cespuglietto muliebre
Martedì 28 Luglio 2026, 12.47.48
10
Gus G è pure bravo, ma non mi ha mai detto una beata minchia (come pure i suoi Firewind). Andy La Rocque, chitarrista molto sottovalutato, è quasi insostituibile nei KD. E poi i suoi solo in Individual dei Death sono bellissimi...
Nhandu chromatus
Martedì 28 Luglio 2026, 12.36.14
9
Diciamo anche che quella è una formazione stellare, superiore perfino ai mercyful 2.0 dei primi due album, i successivi cambi di formazione degli anni 90 di diamond non sono mai arrivati a quei livelli di eccellenza. La botta è arrivata a un Re che comunque sembra un po\' impantanato a livello artistico, parlo dei lex, con un cantante aggiungo, veramente tosto.
progster78
Martedì 28 Luglio 2026, 11.20.18
8
Confermo #4, avevo già scritto una riga sotto il singolo Sleep Eternally...il debutto dei Lex Legion è spettacolare,cmq dopo tutti questi anni dispiace la sua uscita dalla band
Vitadathrasher
Martedì 28 Luglio 2026, 10.25.34
7
marketing
Nhandu chromatus
Lunedì 27 Luglio 2026, 23.03.18
6
Commento 4. Ovviamente
Zess
Lunedì 27 Luglio 2026, 21.47.56
5
Gus G mi era già bastato a stuprare i pezzi di Ozzy. Non capisco come possa avere tutto questo credito. Oltretutto dal punto di vista compositivo fa roba banalissima e strasentita.
Graziano
Lunedì 27 Luglio 2026, 18.56.23
4
C\'entreranno i Lex Legion? Tra l\'altro disco strepitoso....
Korgull
Lunedì 27 Luglio 2026, 18.55.59
3
Notizia devastante...ero affezionato ad Andy e per me é fondamentale per King. Oltretutto mai amato Gus G.
Rik bay area thrash
Lunedì 27 Luglio 2026, 18.35.25
2
Assolutamente non una bella news 🤬 per chi ha apprezzato il lavoro chitarristico di la rocque in tutti questi decenni ... non ho nessuna aspettativa con la new entry 😡
Testamatta ride
Lunedì 27 Luglio 2026, 13.17.10
1
Notizia che mi ha colpito molto e che mi ha messo un po\' di tristezza. Tra l\'altro Andy La Rocque era stato l\'unico ad esporsi sull\'uscita del nuovo fantomatico album e quindi ora in quest\'ottica che succederà...? Per chiudere in bellezza Gus G non mi ha mai fatto impazzire. Mah....
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