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KING DIAMOND: fuori Andy La Rocque, al suo posto Gus G.
27/07/2026 - 10:37 (641 letture)
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I King Diamond
hanno annunciato un cambio in formazione, con l'ingresso del chitarrista greco Gus G.
- nome d'arte di Konstantinos Karamitroudis
- al posto dello storico Andy La Rocque
.La Rocque
, in formazione per quarant'anni al fianco di King Diamond
, ha spiegato che la decisione è stata presa insieme al resto della band, e che non ci siano state incomprensioni nè astio alla base della stessa, confermando il precedente comunicato della band. Ora, il virtuoso svedese si concentrerà sui Lex Legion
, supergruppo fondato quest'anno da Mikkey Dee
e Pete Blakk
.Gus G.
, che non lascerà i suoi Firewind
, è già al lavoro con il resto della sua nuova formazione su della nuova musica, in attesa di capire se contribuirà direttamente al prossimo disco Saint Lucifer's Hospital 1920
, di cui abbiamo parlato qui
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Mi sa che stiamo arrivando al capolinea pure x il Re Diamante...
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Madonna che botta. È la fine di un\'epoca.
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Gus G è pure bravo, ma non mi ha mai detto una beata minchia (come pure i suoi Firewind). Andy La Rocque, chitarrista molto sottovalutato, è quasi insostituibile nei KD. E poi i suoi solo in Individual dei Death sono bellissimi...
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Diciamo anche che quella è una formazione stellare, superiore perfino ai mercyful 2.0 dei primi due album, i successivi cambi di formazione degli anni 90 di diamond non sono mai arrivati a quei livelli di eccellenza. La botta è arrivata a un Re che comunque sembra un po\' impantanato a livello artistico, parlo dei lex, con un cantante aggiungo, veramente tosto.
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Confermo #4, avevo già scritto una riga sotto il singolo Sleep Eternally...il debutto dei Lex Legion è spettacolare,cmq dopo tutti questi anni dispiace la sua uscita dalla band
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marketing
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Commento 4. Ovviamente
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Gus G mi era già bastato a stuprare i pezzi di Ozzy. Non capisco come possa avere tutto questo credito. Oltretutto dal punto di vista compositivo fa roba banalissima e strasentita.
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C\'entreranno i Lex Legion? Tra l\'altro disco strepitoso....
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Notizia devastante...ero affezionato ad Andy e per me é fondamentale per King. Oltretutto mai amato Gus G.
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Assolutamente non una bella news 🤬 per chi ha apprezzato il lavoro chitarristico di la rocque in tutti questi decenni ... non ho nessuna aspettativa con la new entry 😡
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Notizia che mi ha colpito molto e che mi ha messo un po\' di tristezza. Tra l\'altro Andy La Rocque era stato l\'unico ad esporsi sull\'uscita del nuovo fantomatico album e quindi ora in quest\'ottica che succederà...? Per chiudere in bellezza Gus G non mi ha mai fatto impazzire. Mah....
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