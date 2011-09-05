KING DIAMOND: fuori Andy La Rocque, al suo posto Gus G.

27/07/2026 - 10:37 (641 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 12 Mi sa che stiamo arrivando al capolinea pure x il Re Diamante... 11 Madonna che botta. È la fine di un\'epoca. 10 Gus G è pure bravo, ma non mi ha mai detto una beata minchia (come pure i suoi Firewind). Andy La Rocque, chitarrista molto sottovalutato, è quasi insostituibile nei KD. E poi i suoi solo in Individual dei Death sono bellissimi... 9 Diciamo anche che quella è una formazione stellare, superiore perfino ai mercyful 2.0 dei primi due album, i successivi cambi di formazione degli anni 90 di diamond non sono mai arrivati a quei livelli di eccellenza. La botta è arrivata a un Re che comunque sembra un po\' impantanato a livello artistico, parlo dei lex, con un cantante aggiungo, veramente tosto. 8 Confermo #4, avevo già scritto una riga sotto il singolo Sleep Eternally...il debutto dei Lex Legion è spettacolare,cmq dopo tutti questi anni dispiace la sua uscita dalla band 7 marketing 6 Commento 4. Ovviamente 5 Gus G mi era già bastato a stuprare i pezzi di Ozzy. Non capisco come possa avere tutto questo credito. Oltretutto dal punto di vista compositivo fa roba banalissima e strasentita. 4 C\'entreranno i Lex Legion? Tra l\'altro disco strepitoso.... 3 Notizia devastante...ero affezionato ad Andy e per me é fondamentale per King. Oltretutto mai amato Gus G. 2 Assolutamente non una bella news 🤬 per chi ha apprezzato il lavoro chitarristico di la rocque in tutti questi decenni ... non ho nessuna aspettativa con la new entry 😡 1 Notizia che mi ha colpito molto e che mi ha messo un po\' di tristezza. Tra l\'altro Andy La Rocque era stato l\'unico ad esporsi sull\'uscita del nuovo fantomatico album e quindi ora in quest\'ottica che succederà...? Per chiudere in bellezza Gus G non mi ha mai fatto impazzire. Mah....