BRUCE DICKINSON: una collaborazione con il figlio Austin sul prossimo disco solista

Dopo aver pubblicato nel marzo 2024 il suo ultimo disco solista, The Mandrake Project
, e aver fatto uscire il 25 luglio 2025 una versione rinnovata di Balls to Picasso
, intitolata More Balls to Picasso
, Bruce Dickinson
è al lavoro sul suo prossimo disco solista, previsto per il 2027.
Sull'album, stando a recenti dichiarazioni del frontman degli Iron Maiden
, comparirà un brano scritto dal figlio maggiore del cantante, Austin Dickison
, già voce dei Rise to Remains
e degli As Lions
.
In attesa di conoscere ulteriori dettagli, qui
potete leggere la nostra recensione di The Mandrake Project
.