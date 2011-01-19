HELLOWEEN: quasi ultimato il materiale per il nuovo disco

27/07/2026 - 11:21 (531 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 14 Scusate se mi intrometto ma ghostlights è un pezzo spettacolare 13 @Alinosky, la penso come te, e anche per me gli helloween sono la mia band power preferita. Io non capisco come non riescano a sfruttare kiske su altri regimi, conosco bene la discografia e ha cantato pezzi bellissimi al di fuori della classica power song, che per esempio sammet gli scrive ogni volta. 12 Ci tengo a precisare che gli Helloween sono la mia band preferita, ma come ha scritto painkiller gli ultimi due, per me, li ho trovati noiosi e non mi hanno lasciato niente. Sono gli unici due album che \"skippo\" perché appunto li trovo noiosi e per me la colpa è di come canta Kiske, mi ha stufato.... Vedi anche le canzoni dove canta le ultime con gli Avantasia 11 Felice della reunion, me la sono goduta, ma l’ultimo disco proprio non lo digerisco, lo trovo banale e noioso, e già l’omonimo era soltanto buono. Comunque gli voglio troppo bene, e non vedo l’ora di sentire nuova musica da loro 10 Per me loro si divertono e si vede il feeling, poi hansen è una fucina di idee, una rimpatriata in salsa teutonica e a quanto pare molto prolifica. Anche se gli album che ho sempre fatto girare sono il primo ep e i primi tre con con deris, il resto salvo qualcosa dai keeper ma non amo la voce di kiske. Gli ultimi due buoni un po di interesse iniziale poi noia e dimenticatoio. 9 Gli Helloween non hanno mai fatto un album sotto il 70 come valutazione. 8 Sia Chameleon che Gli ultimi due album sono tra l\'ottimo e buono, non sono da condannare fortemente il primo (presenta pezzi interessanti e belli, tipo Giants, accompagnati però da canzoni evitabili da definirsi fillers) mentre gli ultimi due hanno dato una nuova linfa vitale alla band (vi ricordo che l\'ultimo prima che Kiske e Hansen tornassero era My God Given Right, album per niente memorabile anzi) quindi ben venga un terzo album, magari avranno più ispirazione dei due precedenti ma del resto, possono anche continuare a pubblicare buoni album e finirla lì, tanto la storia l\'hanno scritta e va benissimo così, almeno per me 7 ah be ecco...chameleon...ma cosa dici che era pieno di pezzi orrendi....la produzione che c\'entra??? 6 Chameleon per me è un discone. Il miglior kiske in studio. Eh si per me gli ultimi due sono i peggiori, kiske quasi inascoltabile e kai merita più spazio. 5 I peggiori della discografia...dio va cosa mi tocca leggere.... 4 Chameleon è un discone purtroppo sottovalutato...l\'ultimo cmq è meglio dell\'omonimo. 3 Forse Alinosky preferiva Chameleon 🤣 2 ma assolutamente no...a me l\'ultimo piace e parecchio....e\' vero che le canzoni ottimali sono meta\' sul precedente e meta\' sul nuovo!!!....non puoi dire pero\' che canzoni come universe, hand of god , majestic, giants o into the sun siano inferiori ad album vecchi...sono al top dello stile helloween!!!! 1 Speriamo in qualcosa di decente. Per me gli ultimi due album sono i peggiori della discografia