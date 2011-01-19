HELLOWEEN: quasi ultimato il materiale per il nuovo disco

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27/07/2026 - 11:21 (531 letture)

Nhandu chromatus
Mercoledì 29 Luglio 2026, 23.49.00
14
Scusate se mi intrometto ma ghostlights è un pezzo spettacolare
fasanez
Mercoledì 29 Luglio 2026, 22.15.26
13
@Alinosky, la penso come te, e anche per me gli helloween sono la mia band power preferita. Io non capisco come non riescano a sfruttare kiske su altri regimi, conosco bene la discografia e ha cantato pezzi bellissimi al di fuori della classica power song, che per esempio sammet gli scrive ogni volta.
AlinoSky.
Mercoledì 29 Luglio 2026, 19.05.54
12
Ci tengo a precisare che gli Helloween sono la mia band preferita, ma come ha scritto painkiller gli ultimi due, per me, li ho trovati noiosi e non mi hanno lasciato niente. Sono gli unici due album che \"skippo\" perché appunto li trovo noiosi e per me la colpa è di come canta Kiske, mi ha stufato.... Vedi anche le canzoni dove canta le ultime con gli Avantasia
Painkiller
Mercoledì 29 Luglio 2026, 13.40.12
11
Felice della reunion, me la sono goduta, ma l’ultimo disco proprio non lo digerisco, lo trovo banale e noioso, e già l’omonimo era soltanto buono. Comunque gli voglio troppo bene, e non vedo l’ora di sentire nuova musica da loro
Vitadathrasher
Mercoledì 29 Luglio 2026, 12.21.11
10
Per me loro si divertono e si vede il feeling, poi hansen è una fucina di idee, una rimpatriata in salsa teutonica e a quanto pare molto prolifica. Anche se gli album che ho sempre fatto girare sono il primo ep e i primi tre con con deris, il resto salvo qualcosa dai keeper ma non amo la voce di kiske. Gli ultimi due buoni un po di interesse iniziale poi noia e dimenticatoio.
Metalhead
Mercoledì 29 Luglio 2026, 11.25.04
9
Gli Helloween non hanno mai fatto un album sotto il 70 come valutazione.
Bacon Apocalypse
Mercoledì 29 Luglio 2026, 7.55.36
8
Sia Chameleon che Gli ultimi due album sono tra l\'ottimo e buono, non sono da condannare fortemente il primo (presenta pezzi interessanti e belli, tipo Giants, accompagnati però da canzoni evitabili da definirsi fillers) mentre gli ultimi due hanno dato una nuova linfa vitale alla band (vi ricordo che l\'ultimo prima che Kiske e Hansen tornassero era My God Given Right, album per niente memorabile anzi) quindi ben venga un terzo album, magari avranno più ispirazione dei due precedenti ma del resto, possono anche continuare a pubblicare buoni album e finirla lì, tanto la storia l\'hanno scritta e va benissimo così, almeno per me
Andy
Martedì 28 Luglio 2026, 23.15.13
7
ah be ecco...chameleon...ma cosa dici che era pieno di pezzi orrendi....la produzione che c\'entra???
AlinoSky
Martedì 28 Luglio 2026, 21.29.49
6
Chameleon per me è un discone. Il miglior kiske in studio. Eh si per me gli ultimi due sono i peggiori, kiske quasi inascoltabile e kai merita più spazio.
Lux Chaos
Martedì 28 Luglio 2026, 20.03.18
5
I peggiori della discografia...dio va cosa mi tocca leggere....
progster78
Martedì 28 Luglio 2026, 17.22.47
4
Chameleon è un discone purtroppo sottovalutato...l\'ultimo cmq è meglio dell\'omonimo.
Andrea
Martedì 28 Luglio 2026, 16.33.31
3
Forse Alinosky preferiva Chameleon 🤣
Andy
Martedì 28 Luglio 2026, 12.14.14
2
ma assolutamente no...a me l\'ultimo piace e parecchio....e\' vero che le canzoni ottimali sono meta\' sul precedente e meta\' sul nuovo!!!....non puoi dire pero\' che canzoni come universe, hand of god , majestic, giants o into the sun siano inferiori ad album vecchi...sono al top dello stile helloween!!!!
AlinoSky
Lunedì 27 Luglio 2026, 22.15.34
1
Speriamo in qualcosa di decente. Per me gli ultimi due album sono i peggiori della discografia
RECENSIONI
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