STILLNESS BLADE: a settembre in studio per registrare ''Ascension of Seven Blades''

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I deathster pugliesi Stillness Blade sono al lavoro su nuova musica.
Nel 2010, la band salentina aveva dato alle stampe Break of the Second Seal (The Eternal Damnation); ora, a sedici anni di distanza, lil gruppo si appresta a registrare il terzo capitolo della propria carriera discografica.
A settembre, infatti, il trio nostrano entrerà presso gli studi di registrazione MK2 Recording Studio di Torino per dare vita a Ascension of Seven Blades (SoulBlighter Legacy), di cui non si conoscono ancora i dettagli.
Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.