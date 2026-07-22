DIAMOND RAIN: ascolta la nuova ''I Need Love'' da ''Chapter One''

14/08/26
NESTOR
Live at Gothenburg Film Studios
14/08/26
MARILYN MANSON
One Assassination Under God - Chapter 2
28/08/26
BLACK SPIKES
Ydos
28/08/26
TRIOSPHERE
Oceans Above, Stars Below
04/09/26
AUDREY HORNE
Achilles
04/09/26
ACCEPT
Teutonic Titans 1976-2026
11/09/26
SCHANDMAUL
Sternensegler
18/09/26
ASENBLUT
Urgewalt
18/09/26
HANSEN
Born with a Hammer
25/09/26
EUROPE
Come This Madness
17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO
30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano