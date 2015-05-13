DARTAGNAN: disponibile un nuovo video

05/08/2026 - 21:38 (266 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 E metto la faccina, eh... Rispetto totale per il lavoro, soprattutto qui che viene fatto gratis, sempre grande metallized, ma questa \"disattenzione\" è molto grave!E metto la faccina, eh... 4 Diciamo che è un errore di chiara disattenzione, ma resta un errore da matita blu 3 Ma chi scrive qui non è \"professionista, [è preso] fall strada\" (semi cit.) 2 Ok, va bene, oramai le notizie sono poche ed in ritardo, ma almeno mettete i nomi giusti, Crazy train dei Sabbath🤬 1 Ma sì...è una buona cover...cmq non è dei Black Sabbath ma di Ozzy