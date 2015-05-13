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RUSH
Unipol Dome - Milano
DARTAGNAN: disponibile un nuovo video
05/08/2026 - 21:38 (266 letture)

fasanez
Giovedì 6 Agosto 2026, 14.59.26
5
Rispetto totale per il lavoro, soprattutto qui che viene fatto gratis, sempre grande metallized, ma questa \"disattenzione\" è molto grave! E metto la faccina, eh...
Rob Fleming
Giovedì 6 Agosto 2026, 14.01.55
4
Diciamo che è un errore di chiara disattenzione, ma resta un errore da matita blu
MH trio
Giovedì 6 Agosto 2026, 13.05.15
3
Ma chi scrive qui non è \"professionista, [è preso] fall strada\" (semi cit.)
Shock
Giovedì 6 Agosto 2026, 10.43.19
2
Ok, va bene, oramai le notizie sono poche ed in ritardo, ma almeno mettete i nomi giusti, Crazy train dei Sabbath🤬
progster78
Giovedì 6 Agosto 2026, 10.30.27
1
Ma sì...è una buona cover...cmq non è dei Black Sabbath ma di Ozzy
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