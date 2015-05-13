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DARTAGNAN: disponibile un nuovo video
05/08/2026 - 21:38 (266 letture)
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I dArtagnan hanno reso disponibile, tramite i propri canali social, il video di Crazy Train. Il brano - cover dell'originale del repertorio solista di Ozzy Osbourne - è presente sul loro nuovo album Helden x Hymnen uscito il 24 luglio per Sony Music Germany.
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Rispetto totale per il lavoro, soprattutto qui che viene fatto gratis, sempre grande metallized, ma questa \"disattenzione\" è molto grave!
E metto la faccina, eh...
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Diciamo che è un errore di chiara disattenzione, ma resta un errore da matita blu
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Ma chi scrive qui non è \"professionista, [è preso] fall strada\" (semi cit.)
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Ok, va bene, oramai le notizie sono poche ed in ritardo, ma almeno mettete i nomi giusti, Crazy train dei Sabbath🤬
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Ma sì...è una buona cover...cmq non è dei Black Sabbath ma di Ozzy
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