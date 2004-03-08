ELECTRIC CALLBOY: online ''The Way You Are''

05/08/2026 - 21:43 (1984 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 88 A me Metallized piace proprio perché si dà importanza allo scritto, ed è quanto di più vicino ad una vecchia fanzine, fatta appunto da fans per i fans, come è nato l heavy metal e di cui col \'filtro\' digitale si sta perdendo l\'origine:male. Anche le riviste, perlomeno in Italia, seguivano lo stesso filone 87 @Lizard Potresti perlomeno inserire un \"dono libero a Metallized\" con un link al conto PayPal. Ogni tanto 2, 5 o 10 euro ce li metterei volentieri. E magari anche tutti quelli che ogni tanto amano mettersi alla lettura di un nuovo disco o di una bella rece o che ne so, di un evento.. Vedi tu. 86 Ho ascoltato il disco. Imbarazzanti a dir poco. 85 grandi, come il mio culo. Sbalorditivi come il cazzo. 84 Mi accodo a chi mi ha preceduto. 83 Mi spiace @Lizard, mi associo a quanto detto da chi mi ha preceduto. E chiudere direi di no. Sulla soluzione attenderemo pazientemente. Non sono concesse altre soluzioni 82 ...forza Lizard....forza Metallized !.....🤟 81 Sempre presente...grazie Lizard! 80 @Lizard: massimo rispetto per quello che fai. Non posso fare nulla, ma, nonostante certi screzi che abbiamo avuto, spero con tutto il cuore che tu possa risollevare le sorti del sito, che trovi qualcuno che si occupi del software e che Metallized possa tornare allo splendore del passato. Forza amico mio! 79 No dai, chiudere Metallized no, mo noooo, spero la cosa si risolva, dai.. 78 Immaginavo una situazione di questo tipo. Spero Caro Lizard che riusciate a trovare la quadra. Chiudere dispiacerebbe un po\'. Forza 🤘🏻 77 Dunque… no, non avremo pubblicità su questo sito, almeno finché sarò io a decidere. Odio i pop up che si aprono, odio i banner che interrompono la lettura e portano fuori dal sito e odio dover rendere conto a qualcun altro I numeri di letture etc altrimenti il sito non è commercialmente attraente. Questa è la mia decisione di sempre e per sempre. Si, il sito è vecchio e purtroppo ha iniziato da tempo a perdere pezzi. Chi lo gestiva informaticamente non ha più il tempo e forse la voglia di farlo. Si, sono consapevole che questo non può durare e che la strada è: o si risolve o si chiude. Per rispetto dei lettori e nostro. Detto questo, vi chiedo la gentilezza di non farne un dibattito qua sotto. Se vorrete avere pazienza di attendere novità, vi assicuro che ho ben presente la situazione. Capisco anche chi non dovesse più averne. Grazie a tutti, sapete che non sono prodigo di effusioni, ma ringrazio dal cuore chi ha continuato a seguirci nonostante tutto e continuerà a farlo. 76 Purtroppo il lato gestionale del sito è sempre stato un punto debole. Presumo che lo staff non abbia le risorse per migliorare il tutto, ma a questo punto mi chiedo se non si possano trovare soluzioni dal punto di vista economico, con pubblicità o altro. 75 Già riportata la questione più volte ai Cr... Vedrò di farlo ancora. Purtroppo il lato informatico (chiamiamo generalmente così) è un tasto dolente del sito e dispiace leggere commenti come quelli qui sotto, non critiche ma richieste legittime per una navigazione online che meriterebbe di essere più funzionale. Mi spiace davvero per la situazione creatasi 74 Beh, a me dà parecchio fastidio anche la non ottimizzazione per cellulari. 73 Cmq per essere precisi l\'avevo segnalato ad Ottobre del 2025 sulla pagina staff di Lizard tramite PC perché con lo Smartphone non mi faceva entrare come adesso. Ho finito con l\' OT scusate. 72 @Rob...si vede che non riescono a risolvere...sono stato il primo a segnalarlo. Ormai se riesco il materiale vecchio lo cerco tramite google...lo fa anche in \"notizie\" e \"articoli\" 71 Senza contare che anche il forum non funziona. Almeno io non riesco proprio a scriverci. Si il sito sta andando parecchio alla deriva. Ma credo sia rimasto solo Lyzard... 70 Grazie @progster78. Ogni tanto me lo aveva fatto in passato. Adesso è sistematico. E francamente la cosa ha stufato. Onestamente non me ne frega niente che non abbia un\'impaginazione per i cellulari. A me il sito piace, tra gli utenti c\'è gente veramente preparata con cui è un piacere dialogare pur senza conoscersi, ma che non si possa accedere a notizie o recensioni vecchie e che ogni volta che uno mette un apostrofo o virgolette gli compaia \"/\" (fatto apposta) comincia a stancare visto che oramai saranno un paio d\'anni. 69 @Rob Fleming...se intendi il cercare gruppi all\'interno della casella e ti salta fuori IP non valido la cosa dura da mesi. Ormai se voglio cercare rece vecchie ci entro tramite ricerca su google. 68 Segnalo che è impossibile accedere da qualsiasi dispositivo (quanto meno a me) alla sezione recensioni (non ho verificato notizie o articoli) quando cerco gruppi da commentare. 67 Commento 65 : Sì, esatto, grazie. 66 Non ci ero arrivato. Il caldo....😅 65 Galilee,penso i The Callous Daoboys...li hai anche citati nel #12 ,scusate mi sono intromesso. 64 Chi sono i TCD? 63 Commento 12 : Sì, a me se il Pop è \"troppo\" Pop, non mi garba.. Ancora di più se inserito in un contesto di sonorità estreme o viceversa.. Però le parti col Violino dei TCD, mi avevano intrigato. 62 Tolto metalitalia, ma li perchè ci sono persone che lavorano nell\'organizzazione concerti e sono pure di più a scrivere. 61 Già è tanto che le varie webzine esistono ancora visto che sono tutti volontari, è gratis e poi si lamentano pure. 60 @Lizard: guarda che mica sono io che mi lamento, sono perfettamente cosciente delle difficoltà che avete, dillo a chi si lamenta che manca questo o quello. Per l\'offerta ti rispondo come al solito, voglio restare sempre nell\'anonimato per vari motivi, se riuscite a fare una sezione del sito dove le persone possono riportare notizie mancanti lo farei senza alcun problema, sai quante notizie passai al buon Trucido quando ero nel forum? 59 Te lo dico da tempo Shock: una mano ci farebbe più che comodo... quando vuoi e non sto scherzando né provocando 58 Allora la notizia dei Megadeth? Loro sì che hanno fatto pop... 57 Il sito dovrebbe cambiare nome: POPPALLIZED😂 Maledetti tutti sti gruppi che hanno rovinato il vero metal! Battute a parte, sembrano gli anni ottanta, quando c\'erano gruppi come Bon Jovi o Poison e I Manowar per primi invitavano I veri metallari ad opporsi al falso metallo ed ai poser. Sono passati quarant\'anni ma la mentalità non cambierà mai, stesse parole stessi concetti.... 56 Sfera Ebbasta (o nome di becero trapper a caso) riempie i palazzetti e ha successo: \"eh, ma non è che chi ha i numeri è un grande artista, il popolo non capisce un cazzo di musica\". Electric callboy hanno successo e sono headliner a Wacken: \"sono dei grandi, hanno vinto tutto, questo è il futuro del metal, lo dicono i numeri\" Sentite ma perché invece non ammettere che, sotto sotto, vi piace la merda, senza dover trovare giustificazioni da Fini intenditori? Poi, fare ironia su chi chiede che un (presunto, ormai) portale metal non pubblichi la notizia di un tour di una band metal, fa capire la deriva che questo posto ha preso da un tot di anni... 55 Un accorato appello alla redazione: visto che i true metaller sono in fermento e pronti con i forconi, la volete dare la notizia che : Dopo 14 anni di assenza, I MANOWAR rispondono alla chiamata dei fan italiani e annunciano un ritorno monumentale nel nostro Paese con il nuovo “Kings Of Metal / Fighting The World Tour 2027”. L’appuntamento per quello che si preannuncia come un doppio evento imperdibile per l’heavy metal internazionale è fissato per il 26 e 27 marzo 2027 presso la modernissima ChorusLife Arena di Bergamo. Venerdì 26 marzo 2027: verrà eseguito l’intero album “Kings of Metal”, arricchito dai grandi inni e classici del repertorio della band.Sabato 27 marzo 2027: sarà la volta dell’esecuzione integrale dell’album “Fighting The World” (con brani leggendari come “Blow Your Speakers”, “Black Wind, Fire And Steel”, “Defender” e la title-track), integrata da un’ulteriore selezione di anthem senza tempo, tra cui l’iconica “Warriors Of The World United”. 54 Bene, più di 50 commenti per sti qua, oggi sono stati commentati solo loro e i frozen crown, intanto la news del superconcerto in due serate dei Manowar verrà forse data l\'anno prossimo... electric callboy e frozen crown sono i gruppi che stanno attirando più l\'attenzione, ma ci rendiamo conto???? Come direbbe Renè Ferretti, la qualità ci ha rotto il cazzo, viva la merda!!! 53 non capisco tutto sto astio e tutta sta attenzione a questi qua. Come se nel 2010 tra i siti metal si parlasse dei tokio hotel, era roba da vendere facile e nulla più, esattamente come questi. Headliner al wacken? Se ci rendiamo conto oggi che il metal di tendenza è diventato solo business vuol dire che abbiamo vissuto su marte negli ultimi 20 anni. Per ritrovare un po\' dello spirito che tutti amavamo ci sono i concerti nei piccoli club e alcune band storiche (evitando i festival commerciali vedi idays). Più si alimentano le polemiche, più sta roba da tiktok venderà e avrà visibilità. 52 ) E\' parte del fare musica che ti espone a giudizi, se uno non vuole essere giudicato suona a casa sua (ma non devono sentirti neanche i vicini 51 Tra l\'altro erano ben pochi che consideravano il gruppo quando ancora si chiamava Eskimo Callboy, manco c\'è una notizia su di loro su questo sito prima del 2024, il che è tutto dire. Hanno successo, hanno elogi ed hanno critiche cone tanti altri gruppi. Sai che novità. 50 X Shock. Ma guarda che non ho detto che gli EC mi fanno cacare. Ho ascoltato qualcosa e sono bravini, ma questo pezzo lo trovo un po\' insulso. Perché più che una canzone sembra un intermezzo , o un brano presa per il culo. Difatti citano le boy band , ma nel peggior modo possibile. Di certo i Backstreet Boys , per dire, non hanno mai cantato un pezzo così stupidito come la parte più pop di questo brano. Per questo ho citato gli Elio, perché hanno spesso preso per il culo vari generi musicali, mai disprezzandoli eh.. Difatti comunque ho scritto che sono curioso di sentire l\'album. 49 in fondo un test del genere succede a tutte le proposte musicali e a tutti i generi, qualunque musicista che si espone ha un pubblico che lo sostiene e gente che non lo sopporta, in base a chi \"vince\" si decide la carriera (al netto di casini vari che possono distruggerti o in alcuni casi addirittura ergerti a mito). 48 @no fun, l\'unico motivo per cui ai nanowar ora li criticano meno è perchè sono più \"piccoli\" rispetto agli EC, se per assurdo (la vedo improbabile poi tutto può essere) dovessero arrivare ad avere la stessa quantità di pubblico degli EC il \"true\" metaller dirà le stesse cose dette agli EC. In fondo è anche un test come dicevo prima, se quando arrivi al successo e cercano di buttarti giù tu ti fortifichi e sei sempre più popolare allora vuol dire che la tua proposta è ottima, altrimenti ti sgonfi. Non pensiate neanche lontanamente che la gente sia tutta scema, a questo punto si potrebbe dire lo stesso di chiunque. 47 #44, a me fa ridere perché fino a poco tempo fa si divertivano a spalare merda sul black album (album epocale per n. motivi) dicendo che le vendite non fanno la qualità, però sti babbi qui sopra (che fanno più meme che altro) vanno bene perché hanno i numeri e suonano nei festival. Le logiche dei saggi... 😂 46 @Galilee : appunto, a me gli Sleep Token fanno cagare al massimo, con quelle parti pop moderno che proprio non sopporto e trovo lagnoso. Come vedi ad ognuno la merda che piace 🤣 45 @Ardesio, anche i Protest the Hero sono già stati assegnati ma a gestirli è la sezione prog, quindi anche in questo caso li recensirà un altro collega in redazione 44 @Carmine ahahahahah, veramente, fighissima sta cosa che ti vengono a spiegare che siccome Sfera Ebbasta riempie San Siro allora è un mito e ha vinto il jackpot e se ne frega degli insulti degli altri BRO...comunque band di merda, se uno apprezza un certo tipo di MUSICA (non per forza metal) non so come possa esaltarsi per sto merdaio se non, appunto, per una difesa aprioristica da fan boy 43 Indigo il nuovo album dei Protest the Hero lo recensirai tu? 42 * band di ben altro spessore. Gli Electric Callboy sono anche simpatici e fanno pezzi divertenti se presi come singoli, meno se si prende in esame un album intero. Non mi piace poi che stiano introducendo anche nel metal l\'idea del tormentone estivo, speriamo non attecchisca più di tanto. 41 @Carmine, la recensione è già stata assegnata ma non sarò io a farla. Ho preferito occuparmi dei MiW e dei Loathe, ben di ben altro spessore... 40 Hai distrutto gli ELST, Gals. Renditi conto. 39 Non discuto i gusti, a me piacciono i gli Sleep Token a te no, questo pezzo è comunque davvero orribile, almeno per me. Poi tra l\'altro citano un pop becero e lo rendono ancora più irritabile. Mi sembrano quasi gli Elio e le storie tese in versione Math core. Solo che non capisco i testi. 38 Ognuno ha i suo gusti, discutibili o meno, gli EC sono tra i miei gruppi preferiti attualmente, delle opinioni altrui frega zero. 37 Ognuno ha i suo gusti, discutibili o meno, gli EC sono tra i miei gruppi preferiti attualmente, delle opinioni altrui frega zero. 36 X Shock. Tra due proposte improponibili e agli antipodi esistono un sacco di gruppi interessanti. 35 @Indigo, ti hanno assegnato la recensione? 34 #31, Con la DPG cazzeggiavo pure io, ma non ho mai sprecato sul serio certi termini grossi come fanno con questi... 😂 33 Mica ho detto che è un capolavoro, ma, appunto, un divertissement, come lo era Hurrikane. Se non vi piace ci sono i Frozen Crown🤣 32 Quoto Nofun . La band può interessare, ma questo pezzo è no. Non è un pezzo, è un divertissement. Ma è veramente Shock a scrivere? 31 Dai anche a me stanno simpatici (in realtà mi stava pure simpatica la Dark Polo Gang) e in passato ho apprezzato qualche loro pezzo ma questo qui è orribile. Sia la parte boyband che quella dopo. Capisco che sia tutto una parodia ma allora meglio i Nanowar (che non mi fanno certo impazzire) che almeno suonano e scrivono pezzi veri. Questa è solo roba per fare tante visualizzazioni. 30 Stupenda pure sta retorica che un arista divisivo di successo tiene ragione a prescindere... Top argomentazioni come sempre... 😂😂😂 29 Loro hanno già stravinto. Dopo l\'entrata di Nico sono passati dall\'essere uno dei tanti gruppi metalcore a fare milioni di streaming e visualizzazioni (oggi il successo si calcola così) a suonare live in palazzetti di medie grandi dimensioni in tutto il mondo ed essere headliner ai principali festival estivi. Di certo non gli interessa il parete negativo (con tanto di insulti) di qualche decina o centinaia di true metaller o pseudo capiscer di musica, quando hanno milioni di fans in tutto il mondo. E proprio quando arrivano gli insulti dei soliti fenomeni capisci quando un gruppo ha fatto centro 28 ma credo abbiano già \"vinto\" 27 Certi commenti non parlano di non apprezzamento ma ci vanno giù pesante, anche li niente di nuovo. Se poi gli electric callboy riusciranno a essere più forti di chi pensa che il metal sia solo quello classico e a consolidare la fanbase avranno vinto ed entreranno nella storia. 26 Si, apprezzano spesso proposte che sanno già di vecchio, in linea generale. Non c\'è niente di male. 25 Che commenti generalisti. Qui è pieno di cinquantenni che apprezzano le nuove proposte. Non è che se si dice no ad un pezzo si è boomer per forza. Questo brano è parodistico, ma come canzone lascia poco. Si vedra il resto. Che poi siano bravi a suonare non c\'è dubbio , almeno penso. 24 *sotto 23 Si ma tanto come commenteranno qui e altrove (altrove lo stanno già facendo) non mi stupisce. Questa segue il filone di \"Hurrikan\" come detto qua setto. 22 gino, la band è divertente ma questo pezzo nello specifico no. I singoli precedenti invece mi erano piaciuti quale più quale meno 21 *sbagliando 20 Se alla recensione dell\'album qui ci saranno commenti negativi vuol dire che hanno fatto centro, essendo i commentatori essenzialmente avanti con gli anni e \"true\" DEVONO farli incazzare, se piaci ai true e sei un artista che ha meno di 60-70 anni stai sbagliano qualcosa. Al di la dei gusti ovviamente. 19 X Meth Damon, in effetti molti validi 👍🏻 18 ...grandi.....bel video....😄 17 @Terzadose...Ci mancherebbe 16 Gruppo insignificante per me. A chi li definisce geniali, originali, innovativi, consiglio di recuperare l\'album Let\'s Dance dei Testswitch Isolator uscito più di 20 fa, univano in modo ironico pop a mathcore, grindcore, free jazz. 15 Per me sono assolutamente geniali, costruiti si, ma decisamente bene. Riescono sempre a divertirmi e devo dire che in questo contesto spassoso mi piace anche il growl, che di solito odio con tutto me stesso. 14 progster78, grazie: senza, avrei chiuso con imprecazioni dopo pochi secondi. Ora torno ad ascoltare i Devourment. 13 Merda allo stato puro. Se questa è la strada del \"metal\" allora è tutto finito 12 Sono curioso anch\'io. Se Lucio 77 diceva che non apprezzava le parti pop dei The Callous daoboys, perché troppo teen, beh qui siamo a livelli quasi parodistici. Quindi qui ho delle difficoltà anch\'io. Però vedremo. Una band che dovrò approfondire invece sono sicuramente gli Architects. 11 Pensate che per come sono fatto io la parte che mi piace di più è quella beceramente pop. Però l’ascolto al CD intero viene fatto a prescindere. 10 Più che altro ha poco di canzone. Sul genere preferisco altre band. 9 Classico giochino \"spiazzante\" che fanno certe band e i nostri ne sono maestri. Giocano a scioccare e sbalordire i visualizzatori. Questo porta a decine e decine di video reaction su YouTube e tutto questo porta sempre al passaparola social. È il music business del 2020/30 Band comunque ottima e divertente anche per avvicinare chi ama la musica danzereccia, leggera e pop al Metal 8 Il pezzo inizia a 1:16 7 Be ma questo pezzo fa schifo, una accozzaglia senza senso di pop e \"death core\". Bocciato, non è perché fanno le parodie o adottano in registro comico e allora va bene tutto. 6 Ho letto che saranno tra gli headliner al Wacken 2027. Pochi anni fa li avrebbero spediti via senza preavviso 5 Sapeste le risate che mi fanno fare chi porta in cielo sta Dark Polo Gang metallara 4 Hurrikane 2.0. Prima prendono per il culo le boyband e poi tirano fuori un furioso deathcore, con tanto di video spassosissimo. Geniali. Ah, vedendo i commenti mi immagino quelli di una ipotetica recensione, muoio già dalle risate. 3 Bah, che razza di canzone, scimmiottano i Gaystreet Boys poi si trasformano in un gruppo deathcore annacquato con banali riff e breakdown triti e ritriti...gruppo per bocia e zarri 2 Aspetto la recensione. Saranno il mio sacco da boxe estivo. 1 Altro pezzone.