TEMIC: previsto per ottobre il nuovo ''Ceiba''

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Ceiba - Album Cover
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14/08/26
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ACCEPT
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11/09/26
SCHANDMAUL
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18/11/26
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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
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30/03/27
RUSH
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06/08/2026 - 20:53 (176 letture)

rob83
Venerdì 7 Agosto 2026, 18.09.35
2
L\'ultimo album era tanta roba mi era piaciuto un sacco e questo singolo non è da meno.... dopo il 2 ottobre darò un giudizio complessivo dell\'album ripeto per adesso come singolo ci siamo! Bellissimo!
progster78
Giovedì 6 Agosto 2026, 21.23.27
1
Bene,bene...il singolo è ottimo e il lavoro precedente mi è piaciuto,visto la line up non ho dubbi...sarà un passo avanti rispetto al debutto,Prog Forever!!!
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