TEMIC: previsto per ottobre il nuovo ''Ceiba''

06/08/2026 - 20:53 (176 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 L\'ultimo album era tanta roba mi era piaciuto un sacco e questo singolo non è da meno.... dopo il 2 ottobre darò un giudizio complessivo dell\'album ripeto per adesso come singolo ci siamo! Bellissimo! 1 Bene,bene...il singolo è ottimo e il lavoro precedente mi è piaciuto,visto la line up non ho dubbi...sarà un passo avanti rispetto al debutto,Prog Forever!!!