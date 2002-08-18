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One Assassination Under God - Chapter 2

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17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
FROZEN CROWN: presentano il singolo ''Reborn''
06/08/2026 - 21:07 (508 letture)

Galilee
Mercoledì 12 Agosto 2026, 15.19.27
11
Ne ho ascoltato uno e mezzo. Ed è già troppo. Li ascolterò poi bene quando prenderò l\'album. In questo periodo invece sono intortato da tutt\'altro.
Lux Chaos
Mercoledì 12 Agosto 2026, 10.41.16
10
Galilee: concordo sugli Anthrax, ottimi singoli i primi due, il terzo il più canonico ma comunque assolutamente dignitoso. Mi aspetto un ottimo disco!
Rock H
Domenica 9 Agosto 2026, 21.46.19
9
Me le vedo la Etro e la Tricarico tutte preoccupate e dispiaciute mentre leggono che un anonimo signor nessuno reputa le loro voci \"non adatte\" alla musica dei gruppi che loro stesse hanno fondato. E magari @DP perché non suggerisci direttamente tu ai rispettivi gruppi un/una sostituto/a? Fate davvero ridere, voi e i vostri commenti inutili come non so cosa...
DP
Domenica 9 Agosto 2026, 9.00.20
8
A me piacciono i loro primi due albums, poi ho capito che la voce di Giada non è adatta a questo genere, è una forzatura come la Tricarico con i Moonlight Haze.....ok sono belle, hanno una bella voce ma non centra una mazza con la musica dei loro gruppi....
LAMBRUSCORE
Sabato 8 Agosto 2026, 8.18.02
7
A fine mese esce il nuovo album dei Totalitar, dopo 19 anni dall\'ultimo
Rock H
Venerdì 7 Agosto 2026, 19.33.01
6
Il singolo è uscito più di una settimana fa
Galilee
Venerdì 7 Agosto 2026, 13.36.33
5
Riguardo agli Anthrax per me invece meglio il secondo singolo. Un inizio quasi black metal per poi sfociare in sonorità simili a Sound of. Ottimo e meno revival del secondo. Due ottimi singoli insomma. Il primo che accontenta di più in fan storici, il secondo più moderno e sperimentale.
Dionisio
Venerdì 7 Agosto 2026, 13.05.13
4
Se è per questo parlando di gruppi italiani ieri è uscito anche il nuovo singolo dei Temperance, ma qua non è stata data la notizia, immagino che se non fai abbastanza schifo come fanno i Frozen Crown allora non vieni calcolato...
Shock
Venerdì 7 Agosto 2026, 8.04.53
3
È uscito il nuovo singolo degli Anthrax: a me fa veramente cagare. Buono il primo, così così il secondo, ma questo ultimo lo trovo di una banalità incredibile. Temo per un brutto album.
Galilee
Venerdì 7 Agosto 2026, 6.48.53
2
In effetti ci sono più news sui Frozen Crown, che su gli Anthrax. Per dire.
Davidone
Venerdì 7 Agosto 2026, 2.43.27
1
Ebbasta news su questo gruppo di bocia, hanno veramente rotto!
RECENSIONI
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ARTICOLI
23/06/2023
Intervista
FROZEN CROWN
Meno elfi, più streghe!
 
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