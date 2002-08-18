FROZEN CROWN: presentano il singolo ''Reborn''

06/08/2026 - 21:07 (508 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 11 Ne ho ascoltato uno e mezzo. Ed è già troppo. Li ascolterò poi bene quando prenderò l\'album. In questo periodo invece sono intortato da tutt\'altro. 10 Galilee: concordo sugli Anthrax, ottimi singoli i primi due, il terzo il più canonico ma comunque assolutamente dignitoso. Mi aspetto un ottimo disco! 9 Me le vedo la Etro e la Tricarico tutte preoccupate e dispiaciute mentre leggono che un anonimo signor nessuno reputa le loro voci \"non adatte\" alla musica dei gruppi che loro stesse hanno fondato. E magari @DP perché non suggerisci direttamente tu ai rispettivi gruppi un/una sostituto/a? Fate davvero ridere, voi e i vostri commenti inutili come non so cosa... 8 A me piacciono i loro primi due albums, poi ho capito che la voce di Giada non è adatta a questo genere, è una forzatura come la Tricarico con i Moonlight Haze.....ok sono belle, hanno una bella voce ma non centra una mazza con la musica dei loro gruppi.... 7 A fine mese esce il nuovo album dei Totalitar, dopo 19 anni dall\'ultimo 6 Il singolo è uscito più di una settimana fa 5 Riguardo agli Anthrax per me invece meglio il secondo singolo. Un inizio quasi black metal per poi sfociare in sonorità simili a Sound of. Ottimo e meno revival del secondo. Due ottimi singoli insomma. Il primo che accontenta di più in fan storici, il secondo più moderno e sperimentale. 4 Se è per questo parlando di gruppi italiani ieri è uscito anche il nuovo singolo dei Temperance, ma qua non è stata data la notizia, immagino che se non fai abbastanza schifo come fanno i Frozen Crown allora non vieni calcolato... 3 È uscito il nuovo singolo degli Anthrax: a me fa veramente cagare. Buono il primo, così così il secondo, ma questo ultimo lo trovo di una banalità incredibile. Temo per un brutto album. 2 In effetti ci sono più news sui Frozen Crown, che su gli Anthrax. Per dire. 1 Ebbasta news su questo gruppo di bocia, hanno veramente rotto!