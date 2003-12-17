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One Assassination Under God - Chapter 2

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Oceans Above, Stars Below

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Come This Madness

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17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
IRON SAVIOR: firmano con Frontiers e annunciano ''Deathbringer''
11/08/2026 - 12:04 (157 letture)

metaldog
Mercoledì 12 Agosto 2026, 12.17.03
1
Battering Ram e condition red i miei preferiti. Sono contento per Piet dopo tutto quello che ha passato. inoltre la Afm non ha mai valorizzato a dovere gli iron savior, che sono finiti nel dimenticatoio, il nuovo singolo comunque risponde ai canoni della prima era
RECENSIONI
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s.v.
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ARTICOLI
27/05/2025
Live Report
LABYRINTH + IRON SAVIOR + DRAGONHAMMER
Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI), 24-05-2025
04/06/07
Intervista
IRON SAVIOR
Parla Piet
 
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