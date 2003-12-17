IRON SAVIOR: firmano con Frontiers e annunciano ''Deathbringer''

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I tedeschi Iron Savior hanno annunciato per il 13 novembre 2026 la pubblicazione, tramite Frontiers Music Srl, del nuovo album Deathbringer.
Il disco sarà il primo ad uscire per l'etichetta italiana, con cui la formazione teutonica ha da poco firmato un accordo discografico.
L'album è stato prodotto dal frontman Piet Sielck presso i suoi Powerhouse Studio e conterrà i seguenti brani:
1. Shadows of Neverness
2. Deathbringer
3. Light in the Dark
4. The Creature's Tale
5. Back from the Fires of Hell
6. To Boldly Go
7. Climbing Higher
8. No Deal (bonus track)
9. Dawn of Deliverance
10. Gunslinger
11. Never to Yield
12. Forever and a Day
Bonus Track:
13. Fever (Judas Priest Cover)
Qui sotto è disponibile il singolo Back from the Fires of Hell; Sielck ha spiegato come, benchè il pezzo non sia direttamente legato alla diagnosi di tumore da lui ricevuta nel 2023, la malattia - ora fortunatamente sconfitta, dopo chemioterapie e interventi chirurgici - abbia in parte ispirato il testo: