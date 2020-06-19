THE PINEAPPLE THIEF: il video di ''New World Order'' dal nuovo ''Far and Wide''

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I progster The Pineapple Thief pubblicheranno il loro nuovo album, Far and Wide, il prossimo 9 ottbre 2026 tramite InsideOut Music.
A sinistra trovate la copertina, mentre di seguito è riportata la tracklist:
1. New World Order
2. Hold the Ashes
3. Still Living
4. God Knows
5. This Empty Space
6. Scattering Like Flies
7. Through the Noise
8. Who Wants It
9. No Exceptions
George Laycock di Black Tide Productions ha prodotto il video per il primo singolo tratto dal disco, New World Order, disponibile di seguito: