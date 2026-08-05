MIDGAARD: al lavoro sul nuovo disco ''E.N.D. – Empty Nations Decay''

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Il progetto black metal italiano Midgaard (conosciuto anche con il monicker The True Midgaard sulle piattaforme digitali) ha in cantiere un nuovo album, E.N.D. – Empty Nations Decay.
Alessio Simolo, mastermind del progetto fondato nel 2011, ha dichiarato che i dettagli completi saranno rivelati in prossimità della pubblicazione, al momento non ancora definita, con il lavoro che è ancora in fase di completamento.
Parte del disco sarà dedicata alla memoria di Marco “M The Bard” De Rosa, voce degli italiani Opera IX fino al 2014, venuto a mancare nel 2017. Simolo aveva infatti collaborato con lui nelle prime fasi del progetto, e l'intenzione per questa nuova pubblicazione è quella di recuperare le atmosfere degli esordi.
Rimaniamo in attesa di nuovi dettagli.