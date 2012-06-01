ZZ TOP: problemi di salute per Frank Beard

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La scorsa settimana, gli statunitensi ZZ Top avrebbero dovuto tenere un concerto presso l'Hollywood Bowl, teatro di Los Angeles (California, USA), che è stato però cancellato.
Un portavoce della band ha rivelato che la scelta è stata obbligata da seri problemi di salute che hanno colpito lo storico batterista Frank Beard, al momento indisposto e dunque non in condizioni di portare avanti gli impegni dal vivo con la band.
Billy Gibbons e Elwood Francis continueranno il tour in corso con il turnista Michael Monahan dietro le pelli.
Al momento, la band non ha fornito ulteriori informazioni sulle condizioni di salute di Beard, rispettandone la privacy; come redazione, porgiamo auguri di pronta guarigione al musicista.