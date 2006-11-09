MASTODON: ascolta ''In the Ruins'' dal nuovo album ''Marrow Deep''

I Mastodon
daranno alle stampe il loro prossimo disco, Marrow Deep
, in data 28 agosto 2026 tramite Loma Vista Recordings
.
L'album sarà il primo a vedere la band di Atlanta con cinque membri, includendo in formazione il nuovo chitarrista Nick Johnston
e il nuovo tastierista João Nogueira
.
Il terzo singolo tratto dal disco è In the Ruins
, ispirato alla devastazione causata dall'uragano Helene, che ha colpito la Florida nel 2024, toccando in prima persona, tra le tante famiglie colpite, anche quella del bassista Troy Sanders
, distruggendone l'abitazione. Il videoclip dedicato al pezzo è disponibile in fondo alla pagina.
Ricordiamo di seguito la tracklist:1. Barbarians Blood
2. Poisonous Weapons
3. Your Ghost Again
4. Snakes for Dinner
5. Out Like a Lamb
6. In the Ruins
7. They're Coming for You
8. Golden Spires
9. Moth and Bone
10. A Vampire's Demeanor
11. The Vanishing
12. The Three Fates
Il primo singolo, Your Ghost Again
, dedicato alla memoria dell'ex-chitarrista Brent Hinds
, è ascoltabile a questo link
.