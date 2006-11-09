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18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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02/12/26
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RUSH
Unipol Dome - Milano
MASTODON: ascolta ''In the Ruins'' dal nuovo album ''Marrow Deep''
14/08/2026 - 11:51 (193 letture)

Galilee
Sabato 15 Agosto 2026, 0.25.09
4
Non male.
Testamatta ride
Venerdì 14 Agosto 2026, 21.33.55
3
Non so se sia una mia impressione o un condizionamento mentale ma il cantato di Sanders, diverso dal solito, mi sembra voglia in qualche modo creare un effetto Brent Hinds, buh. Gran bel pezzo comunque.
Francesco
Venerdì 14 Agosto 2026, 20.10.55
2
Un nuovo inizio! Pezzo molto interessante, come i precedenti singoli. Aspetto l’album il 28 agosto
Ivan75
Venerdì 14 Agosto 2026, 17.47.35
1
Tanta roba
RECENSIONI
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09/11/2006
Articolo
MASTODON
La biografia
 
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