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28/08/26
TRIOSPHERE
Oceans Above, Stars Below

28/08/26
MASTODON
Marrow Deep

28/08/26
BLACK SPIKES
Ydos

04/09/26
AUDREY HORNE
Achilles

04/09/26
ACCEPT
Teutonic Titans 1976-2026

11/09/26
SCHANDMAUL
Sternensegler

18/09/26
HANSEN
Born with a Hammer

18/09/26
ASENBLUT
Urgewalt

25/09/26
EUROPE
Come This Madness

02/10/26
HAUNT
Setting Course

CONCERTI

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
THE FLOWER KINGS: i dettagli del nuovo ''Hope'', in arrivo a ottobre
16/08/2026 - 11:35 (101 letture)

Duke
Domenica 16 Agosto 2026, 21.04.14
1
...ottima notizia.....la classe non e\' acqua....
RECENSIONI
74
75
75
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