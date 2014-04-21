THE FLOWER KINGS: i dettagli del nuovo ''Hope'', in arrivo a ottobre

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La band progressive rock The Flower Kings ha annunciato un nuovo album: intitolato Hope, il disco è in uscita il 23 ottobre 2026 per InsideOut Music.
Il platter proporrà solamente quattro canzoni, con la durata della traccia d'apertura e quella di chiusura a giustificare questa scelta:
01. World Spinning - The Final Curtain (18:45)
02. In a World of Fools (5:35)
03. Mars & Minerva (4:40)
04. The Gods Of Rome (28:15)
Il primo singolo, In a World of Fools, è ascoltabile di seguito, accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Toby Andersson.