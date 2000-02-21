SLIPKNOT: fuori Sid Wilson dopo ventotto anni

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Bacon Apocalypse
Domenica 16 Agosto 2026, 22.02.45
6
@Galilee giusto però se io compro una Maserati o una Jaguar e la tengo tutto il tempo al garage senza fare nemmeno delle corse che senso ha? Io ho amato gli Slipknot fino all\'ultimo ma le scelte degli ultimi tempi mi hanno sempre deluso portandomi a cercare altrove, per il resto mi auguro che esca un nuovo album ma finché fanno solo Live, per quanto sia una bestia Casagrande, è un peccato che non esca niente di nuovo..
Berse
Domenica 16 Agosto 2026, 21.49.20
5
Sembra 10 piccoli indiani ormai, vediamo chi sarà il prossimo
Duke
Domenica 16 Agosto 2026, 21.02.00
4
...peccato.....speriamo in un sostituto......di qualita\'....
Hellion
Domenica 16 Agosto 2026, 19.32.31
3
Band finita da molto tempo.
Galilee
Domenica 16 Agosto 2026, 19.09.55
2
Amen, l\'importante è che tengano Eloy Casagrande che se sfruttato bene darà loro 10 marce del in più. Considerando come ha trasformato i morti Sepultura con gli ultimi due album sono molto fiducioso per il nuovo disco.
Shock
Domenica 16 Agosto 2026, 18.59.20
1
Vabbè sono stati un grande gruppo, oramai sono, da anni, un\'azienda in mano a Corey ed al pagliaccio, chi sgherra è fuori. Comunque lo scorso anno Sid e la figlia di Ozzy si fidanzarono ufficialmente e si sarebbero dovuti sposare, a marzo di quest\'anno si sono lasciati e le parole dell\'ultima non sono di certo state belle. Probabilmente il licenziamento ha un suo perchè.
RECENSIONI
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