ZZ TOP: addio al batterista Frank Beard

19/08/2026 - 18:02 (272 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 13 Dispiace molto.. 😢 Grande batterista e simpaticissimo come solo erano gli ZZ Top 12 Fare thee well. 11 RIP 10 Rip. Non I\'m mio gruppo preferito ma la sua storicità non si discute. Tanto il gruppo andrà avanti con dei sostituti, poi quando morirà pure Gibbons ci saranno gli ologrammi o magari la IA, tanto i fans abboccano a tutto. 9 È sempre stato suo il gruppo. È l\'unico presente fin dall\'inizio. Che poi non abbiano senso con altri due ci sta... Comunque R.I.P. a Frank 8 Beard non si esibiva più col gruppo dal 2025 a causa di non meglio specificati problemi di salute. Secondo fonti vicine al gruppo, sia Hill che Beard espressero esplicitamente che i ZZ Top continuassero dopo la loro morte, quindi presumo si ritireranno quando si \"ritirerà\" anche Gibbons: per adesso c\'è un più giovane Michael Monahan dietro le pelli. Personalmente, penso che siano più indegni i bassi con cui si presenta il bassista sostituto Elwood Francis, come quella mostruosa chitarra a 18 corde Ormsby progettata da Jared Dines in una vecchia sfida su YouTube nel lontano 2018... 7 Però dalla notizia non capisco di che “gruppo” si parla? Erano in tre, ne sono morti due. Praticamente è una tournée solista di Billy Gibbons che canta pezzi degli ZZ Top. Mi ha dato sempre l’impressione di essere una persona intelligente e spiritosa. Mi auguro che tra le sue qualità ci sia anche la dignità. 6 Mi copio ed incollo: Che dispiacere. Per me un grandissimo gruppo, ma veramente Grande. E sapevano essere ironici. Immediatamente identificabili dalle barbe e l\\\'unico che non l\\\'aveva chi era? Mr. Beard. Genialità allo stato puro 5 Rip 4 Altra band finita,r.i.p. Frank. 3 Grande band ormai decimata.... RIP 2 ...Frank r.i.p..... 1 Buon viaggio