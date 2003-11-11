ZZ TOP: addio al batterista Frank Beard

Solo una settimana fa avevamo riportato la notizia
dei problemi di salute di Frank Beard
, batterista degli statunitensi ZZ Top
.
Con dispiacere, la formazione texana ha oggi dovuto annunciare la scomparsa dello storico compagno di formazione, venuto a mancare lo scorso 17 agosto 2026 all'età di settantasette anni.
Contestualmente, il gruppo ha interrotto il tour incorso, The Big One!
, con gli show che riprenderanno il 22 e il 23 agosto presso il The Moody Theater
, ad Austin (Texas, USA), una città che per Beard
risultava essere come una “seconda casa”
, stando a quanto comunicato dall'amico Billy Gibbons
.
Proprio Gibbons
, a nome degli ZZ Top
, ha spiegato l'intenzione del gruppo di continuare a suonare anche dopo la dipartita di uno dei suoi membri fondamentali, un tema che era stato discusso con lo stesso Beard
all'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
Come redazione, ci uniamo al cordoglio di amici e famigliari del batterista.