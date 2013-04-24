CULT OF LUNA: ascolta ''A Way Back'' dal prossimo ''In the Shadow of Your Shadow''

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Gli svedesi Cult of Luna pubblicheranno il 6 novembre 2026 il loro decimo full-lenght in studio, In the Shadow of Your Shadow, tramite l’etichetta RED CRK Recordings.
La formazione post-metal ha condiviso – tramite il canale YouTube della casa discografica – un nuovo singolo, che potete ascoltare in basso, intitolato A Way Back.
Di seguito, invece, trovate la tracklist:
1. In the Shadow of Your Shadow
2. Sadness Will Reign (con Joe Duplantier)
3. Landby
4. Breach
5. The Rift
6. A Way Back
7. One More Day (con David Eugene Edwards)
8. From Grey to Black
9. Burial