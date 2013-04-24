     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
L\'artwork del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/08/26
MASTODON
Marrow Deep

28/08/26
BLACK SPIKES
Ydos

28/08/26
TRIOSPHERE
Oceans Above, Stars Below

04/09/26
AUDREY HORNE
Achilles

04/09/26
ACCEPT
Teutonic Titans 1976-2026

11/09/26
SCHANDMAUL
Sternensegler

18/09/26
HANSEN
Born with a Hammer

18/09/26
ASENBLUT
Urgewalt

25/09/26
EUROPE
Come This Madness

02/10/26
HAUNT
Setting Course

CONCERTI

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
CULT OF LUNA: ascolta ''A Way Back'' dal prossimo ''In the Shadow of Your Shadow''
19/08/2026 - 18:20 (132 letture)

lisablack
Giovedì 20 Agosto 2026, 13.37.09
2
Ah che meraviglia.. Non vedo l\'ora, sarà un grande disco questo
Duke
Mercoledì 19 Agosto 2026, 19.22.49
1
...e\' sempre un piacere....ascoltarli....
RECENSIONI
87
92
82
82
82
86
86
78
80
ARTICOLI
29/04/2013
Live Report
CULT OF LUNA + THE OCEAN + LO!
Traffic Club, Roma, 24/04/2013
 
ALTRE NOTIZIE
19/08/2026 - 18:20
CULT OF LUNA: ascolta ''A Way Back'' dal prossimo ''In the Shadow of Your Shadow''
13/08/2025 - 09:54
CULT OF LUNA: pubblicano tre brani inediti
11/02/2022 - 00:00
CULT OF LUNA: tutto il nuovo ‘‘The Long Road North’’ è ascoltabile in streaming
14/01/2022 - 17:30
CULT OF LUNA: ascolta la nuova ''Into the Night''
01/12/2021 - 18:36
CULT OF LUNA: i dettagli del nuovo album ''The Long Road North'', guarda il video di ''Cold Burn''
05/11/2021 - 00:27
CULT OF LUNA: annunciano il nuovo album ''The Long Road North''
05/02/2021 - 09:54
CULT OF LUNA: tutto il nuovo EP ''The Raging River'' in streaming
08/12/2020 - 22:26
CULT OF LUNA: ascolta ''Three Bridges'' dal nuovo EP ''The Raging River''
12/11/2020 - 19:05
CULT OF LUNA: a febbraio il nuovo EP ''The Raging River''
20/09/2019 - 11:06
CULT OF LUNA: tutto il nuovo album in streaming
ULTIME NOTIZIE
20/08/2026 - 10:58
DOWN: a novembre esce ''Volume V'', ascolta il primo singolo
20/08/2026 - 10:50
CROM: firmano con El Puerto Records e annunciano un nuovo disco
19/08/2026 - 18:37
GIRISH AND THE CHRONICLES: a novembre esce ''Disintegrate'', ecco la titletrack
19/08/2026 - 18:29
PRIMAL FEAR: ad aprile 2027 il nuovo album ''Shadow Riders''
19/08/2026 - 18:02
ZZ TOP: addio al batterista Frank Beard
18/08/2026 - 13:09
DEAD POET SOCIETY: ad ottobre esce ''Monarch'', ascolta la nuova ''Cold''
18/08/2026 - 12:59
THE LORDS OF ALTAMONT: il video di ''Rusty Guns'' dal nuovo ''Forever Loaded''
17/08/2026 - 17:55
MARILYN MANSON: il videoclip di ''Unalive'' dall'ultimo disco
16/08/2026 - 16:10
SLIPKNOT: fuori Sid Wilson dopo ventotto anni
16/08/2026 - 11:35
THE FLOWER KINGS: i dettagli del nuovo ''Hope'', in arrivo a ottobre
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     