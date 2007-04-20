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17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
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DOWN: a novembre esce ''Volume V'', ascolta il primo singolo
20/08/2026 - 10:58 (188 letture)
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Circa un anno fa riportammo la notizia
secondo cui i Down
fossero al lavoro su un nuovo disco, atteso per il 2026.
Ebbene, la band di Phil Anselmo
darà alle stampe Volume V
il 20 novembre di quest'anno tramite Nuclear Blast Records
.
Ecco la tracklist:01. The Myth
02. Merciful Fate
03. Turn Out the Light
04. The Message
05. Causeway Grief
06. Blood Oath
07. They Walk the Night
08. They Came from Dust
09. Ozz
10. Twice-Told Tales
La produzione è stata curata da Eddie Mapp
e dalla band stessa.Blood Oath
è stato scelto come primo singolo promozionale ed è ascoltabile qui sotto:
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6
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Non mi è piaciuto molto
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5
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per me basta e avanza, comprerò anche questo come tutti del resto.
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4
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Pezzo noiosissimo, Anselmo non ce la fa più. Peccato
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3
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Copertina non si può vedere.
La voce di Anselmo è anonima e troppo dentro al brano, senza mordente. Una volta era lui che con le sue melodie e linee vocali esaltava i brani, ora li rende più pesanti e noiosi.
Riff già sentito e monotono.
Canzone forse ancora meno interessante di quelle dei due precedenti EP, che già a mio parere non hanno resistito alla prova del tempo.
NOLA e DOwn II erano capolavori senza tempo, il terzo era carino, qui siamo proprio alla frutta... Anselmo son più di dieci anni che in studio non ne azzecca una, per non parlare della \"reunion\" dei Pantera che è stata la cosa più vergognosa che potesse fare.
Dispiace perché i Down erano davvero una delle band più belle di sempre.
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2
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Pezzo anonimo che più non si può e pure Anselmo è piatto a dir poco. Soporifero.
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1
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Sentito ieri, in tutta onestà non mi ha particolarmente colpito. Il cantato di Filippo, invece, mi piace sempre, c\'è poco da fare.
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