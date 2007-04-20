     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/08/26
MASTODON
Marrow Deep

28/08/26
BLACK SPIKES
Ydos

28/08/26
TRIOSPHERE
Oceans Above, Stars Below

04/09/26
AUDREY HORNE
Achilles

04/09/26
ACCEPT
Teutonic Titans 1976-2026

11/09/26
SCHANDMAUL
Sternensegler

18/09/26
HANSEN
Born with a Hammer

18/09/26
ASENBLUT
Urgewalt

25/09/26
EUROPE
Come This Madness

02/10/26
HAUNT
Setting Course

CONCERTI

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

02/12/26
ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
DOWN: a novembre esce ''Volume V'', ascolta il primo singolo
20/08/2026 - 10:58 (188 letture)

d.r.i.
Giovedì 20 Agosto 2026, 20.29.53
6
Non mi è piaciuto molto
Azaghtoth84
Giovedì 20 Agosto 2026, 18.17.33
5
per me basta e avanza, comprerò anche questo come tutti del resto.
Pink christ
Giovedì 20 Agosto 2026, 17.44.43
4
Pezzo noiosissimo, Anselmo non ce la fa più. Peccato
WastingTime
Giovedì 20 Agosto 2026, 15.48.20
3
Copertina non si può vedere. La voce di Anselmo è anonima e troppo dentro al brano, senza mordente. Una volta era lui che con le sue melodie e linee vocali esaltava i brani, ora li rende più pesanti e noiosi. Riff già sentito e monotono. Canzone forse ancora meno interessante di quelle dei due precedenti EP, che già a mio parere non hanno resistito alla prova del tempo. NOLA e DOwn II erano capolavori senza tempo, il terzo era carino, qui siamo proprio alla frutta... Anselmo son più di dieci anni che in studio non ne azzecca una, per non parlare della \"reunion\" dei Pantera che è stata la cosa più vergognosa che potesse fare. Dispiace perché i Down erano davvero una delle band più belle di sempre.
Shock
Giovedì 20 Agosto 2026, 13.40.33
2
Pezzo anonimo che più non si può e pure Anselmo è piatto a dir poco. Soporifero.
Terzadose
Giovedì 20 Agosto 2026, 13.22.03
1
Sentito ieri, in tutta onestà non mi ha particolarmente colpito. Il cantato di Filippo, invece, mi piace sempre, c\'è poco da fare.
RECENSIONI
68
75
82
94
91
ARTICOLI
08/08/2026
Live Report
SYSTEM OF A DOWN + QUEENS OF THE STONE AGE + ACID BATH
I-Days, Ippodromo SNAI La Maura, Milano (MI), 06/07/2026
02/10/2019
Intervista
BREAK ME DOWN
Accogliere il proprio riflesso
09/07/2019
Live Report
DOWNLOAD FESTIVAL MADRID
DAY 3 - Caja Mágica, Madrid, 30/06/2019
09/07/2019
Live Report
DOWNLOAD FESTIVAL MADRID
Caja Mágica, Madrid, 29/06/2018
05/07/2018
Live Report
DOWNLOAD FESTIVAL - DAY ONE, AVENGED SEVENFOLD + GUESTS
Caja Mágica, Madrid, 28/06/2018
03/07/2017
Live Report
DEEP PURPLE + TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN
Mediolanum Forum, Assago (MI), 27/06/2017
29/06/2017
Live Report
SYSTEM OF A DOWN + PROPHETS OF RAGE
Visarno Arena, Firenze, 25/06/2017
20/04/07
Live Report
ENSIFERUM + SUIDAKRA + NAILDOWN
La data di Milano
 
ALTRE NOTIZIE
20/08/2026 - 10:58
DOWN: a novembre esce ''Volume V'', ascolta il primo singolo
07/07/2026 - 21:46
SPEED STROKE: guarda il video di ''Glorious Breakdown''
05/03/2026 - 21:07
VENOM: i dettagli di ''Into Oblivion'' e il singolo ''Lay Down Your Soul''
08/02/2026 - 09:35
3 DOORS DOWN: è scomparso il cantante Brad Arnold
02/02/2026 - 21:37
ANGUS MCSIX: ecco ''Dig Down'' con i Van Canto
26/11/2025 - 11:01
EUROPE: tornano in Italia per una serie di concerti, una data con tutto ''The Final Countdown''
12/09/2025 - 11:30
SYSTEM OF A DOWN: una data in Italia
11/08/2025 - 11:07
DOWN: aggiornamenti sul prossimo disco in studio
30/06/2025 - 19:00
SUN DONT SHINE: online ''Coming Down'', titletrack del prossimo EP
13/06/2025 - 00:19
SHINEDOWN: guarda il video animato di ''Three, Six, Five''
ULTIME NOTIZIE
20/08/2026 - 10:50
CROM: firmano con El Puerto Records e annunciano un nuovo disco
19/08/2026 - 18:37
GIRISH AND THE CHRONICLES: a novembre esce ''Disintegrate'', ecco la titletrack
19/08/2026 - 18:29
PRIMAL FEAR: ad aprile 2027 il nuovo album ''Shadow Riders''
19/08/2026 - 18:20
CULT OF LUNA: ascolta ''A Way Back'' dal prossimo ''In the Shadow of Your Shadow''
19/08/2026 - 18:02
ZZ TOP: addio al batterista Frank Beard
18/08/2026 - 13:09
DEAD POET SOCIETY: ad ottobre esce ''Monarch'', ascolta la nuova ''Cold''
18/08/2026 - 12:59
THE LORDS OF ALTAMONT: il video di ''Rusty Guns'' dal nuovo ''Forever Loaded''
17/08/2026 - 17:55
MARILYN MANSON: il videoclip di ''Unalive'' dall'ultimo disco
16/08/2026 - 16:10
SLIPKNOT: fuori Sid Wilson dopo ventotto anni
16/08/2026 - 11:35
THE FLOWER KINGS: i dettagli del nuovo ''Hope'', in arrivo a ottobre
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     