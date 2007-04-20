DOWN: a novembre esce ''Volume V'', ascolta il primo singolo

Copertina non si può vedere. La voce di Anselmo è anonima e troppo dentro al brano, senza mordente. Una volta era lui che con le sue melodie e linee vocali esaltava i brani, ora li rende più pesanti e noiosi. Riff già sentito e monotono. Canzone forse ancora meno interessante di quelle dei due precedenti EP, che già a mio parere non hanno resistito alla prova del tempo. NOLA e DOwn II erano capolavori senza tempo, il terzo era carino, qui siamo proprio alla frutta... Anselmo son più di dieci anni che in studio non ne azzecca una, per non parlare della \"reunion\" dei Pantera che è stata la cosa più vergognosa che potesse fare. Dispiace perché i Down erano davvero una delle band più belle di sempre.