NIGHTWISH: già iniziata la scrittura del seguito di ''Yesterwynde''

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I finlandesi Nightwish hanno pubblicato, in data 20 settembre 2024, il loro decimo disco in studio, Yesterwynde.
In una recente intervista concessa alla redazione inglese di "Metal Hammer", il mastermind Tuomas Holopainen ha rivelato di aver già scritto sei brani per il seguito dell'album.
L'undicesimo disco potrebbe vedere la luce già l'anno prossimo, dal momento che la band, per ammissione dello stesso tastierista, non andrà in tour per tutto il 2027, desiderando avere del nuovo materiale prima di tornare a calcare i palchi di tutto il mondo. Va fatto notare, peraltro, come la band non abbia sostenuto tour promozionali neanche per lo stesso Yesterwynde.
Rimaniamo in attesa di conoscere nuove informazioni.