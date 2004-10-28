NIGHTWISH: già iniziata la scrittura del seguito di ''Yesterwynde''

26/08/2026 - 17:34 (88 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 La cosa bella è che anche Troy Donockley è chitarrista (fin dagli anni 90), evidentemente si è deciso così. 1 Per favore dai più spazio a Vuorinen e per l\'amor del cielo riduci di un bel po\' i pifferi di Donockley...per carità Troy è un signor musicista ma voglio sentire un po\' di più di chitarre. Ti ringrazio. Ah dimenticavo se puoi cambiare tematiche mi faresti un piacere. Cmq sempre grande band.