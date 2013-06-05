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18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA

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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

30/03/27
RUSH
Unipol Dome - Milano
HAVOK: ascolta l'inedita ''The Ultimate Weapon''
09/09/2026 - 18:32 (278 letture)

Hellion
Sabato 12 Settembre 2026, 17.23.52
6
Mamma mia che piattume.
Duke
Sabato 12 Settembre 2026, 13.52.15
5
...il pezzo e\' buono......il classico thrash......dove e\' facile intuire....le influenze.....nulla di nuovo...sotto questo cielo....
jeffwaters
Sabato 12 Settembre 2026, 9.19.51
4
Niente di entusiasmante ma diciamo che nella miriade di uscite thrash, si aspettano sempre con grande attesa album o EP dei titani della new wave of thrash metal come Havok, Warbringer, Enforced, MW e speriamo nei toxic holocaust a breve
Diego75
Venerdì 11 Settembre 2026, 19.27.35
3
Bene .
Tatore
Giovedì 10 Settembre 2026, 10.47.17
2
Pezzo appena discreto. Mi aspetto qualcosa in più dall\'album
Rik bay area thrash
Mercoledì 9 Settembre 2026, 20.51.57
1
Band del reinassance thrash metal del nuovo millennio, la produzione non è artefatta o plasticosa ... si lascia ascoltare 🤘🎸🍻
RECENSIONI
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ARTICOLI
10/06/2013
Live Report
SUFFOCATION + CEPHALIC CARNAGE + HAVOK + FALLUJAH + altri
Il Blogos, Casalecchio di Reno (BO), 05/06/2013
 
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