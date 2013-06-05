HAVOK: ascolta l'inedita ''The Ultimate Weapon''

09/09/2026 - 18:32 (278 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Mamma mia che piattume. 5 ...il pezzo e\' buono......il classico thrash......dove e\' facile intuire....le influenze.....nulla di nuovo...sotto questo cielo.... 4 Niente di entusiasmante ma diciamo che nella miriade di uscite thrash, si aspettano sempre con grande attesa album o EP dei titani della new wave of thrash metal come Havok, Warbringer, Enforced, MW e speriamo nei toxic holocaust a breve 3 Bene . 2 Pezzo appena discreto. Mi aspetto qualcosa in più dall\'album 1 Band del reinassance thrash metal del nuovo millennio, la produzione non è artefatta o plasticosa ... si lascia ascoltare 🤘🎸🍻