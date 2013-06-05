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HAVOK: ascolta l'inedita ''The Ultimate Weapon''
09/09/2026 - 18:32 (278 letture)
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Gli statunitensi Havok hanno pubblicato un nuovo singolo, intitolato The Ultimate Weapon.
Il brano è ascoltabile in basso, accompagnato dal video ufficiale diretto da K. Hunter Lamar.
Il pezzo esce tramite BLKIIBLK, sussidiaria dedita al metal dell'etichetta italiana Frontiers Music Srl.
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6
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Mamma mia che piattume.
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5
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...il pezzo e\' buono......il classico thrash......dove e\' facile intuire....le influenze.....nulla di nuovo...sotto questo cielo....
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4
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Niente di entusiasmante ma diciamo che nella miriade di uscite thrash, si aspettano sempre con grande attesa album o EP dei titani della new wave of thrash metal come Havok, Warbringer, Enforced, MW e speriamo nei toxic holocaust a breve
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3
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Bene .
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2
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Pezzo appena discreto. Mi aspetto qualcosa in più dall\'album
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1
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Band del reinassance thrash metal del nuovo millennio, la produzione non è artefatta o plasticosa ... si lascia ascoltare 🤘🎸🍻
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