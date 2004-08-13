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SPIRITBOX: il video ufficiale del singolo ''Mourning''
09/09/2026 - 18:42 (579 letture)

Galilee
Sabato 12 Settembre 2026, 21.23.47
17
Amen. Capisco. Sono un po\' estremi vocalmente parlando.
Rob Fleming
Sabato 12 Settembre 2026, 17.20.32
16
Caro @Galilee, come sempre ho fatto tesoro delle tue indicazioni. E mi sono ascoltato Eternal Blue. Non fa per me. Almeno non per il mio \"me\" attuale. E mi sono pure ascoltato Soft Spine. Ammetto che il tessuto semi-industrial mi intriga, ma le vocals no. Non ce la faccio.
unkwn
Sabato 12 Settembre 2026, 17.10.35
15
Di cosa ti stupisci Shock? non lo sai che il metal è morto dopo il 1990?
Shock
Sabato 12 Settembre 2026, 17.00.10
14
E si ricomincia..........
Noesis
Sabato 12 Settembre 2026, 16.07.58
13
Metal? Non scherziamo, sta roba è vomito.
Enzo
Sabato 12 Settembre 2026, 15.55.37
12
Questo sarebbe il metal del futuro? Attitudine pop con le chitarre distorte... Lei qua sembra sia diventata la Pausini, quelle unghiacce trash che sembrano artigli fanno davvero pena, manco le shampiste...
Galilee
Venerdì 11 Settembre 2026, 20.51.37
11
X Rob. alternano molto. E non canta in growl. Ci sono comunque tante canzoni abbastanza orecchiabili. Non soft spine. Anche se non ti fidi di me 😂 Dagli un ascolto, potrebbero piacerti.
Shock
Venerdì 11 Settembre 2026, 20.26.52
10
Più che growl direi scream. Sarà strano ma di loro apprezzo di più i pezzi spinti che non quelli più pop. In questo Soft spine è un pezzone.
Rob Fleming
Venerdì 11 Settembre 2026, 18.59.56
9
Ecco. Grazie. Allora non mi ci metto nemmeno.
Transcendence
Venerdì 11 Settembre 2026, 18.54.56
8
@Rob Fleming: Growl quasi ovunque, a volte en passant ma quasi sempre preponderante. Uguale col vecchio gruppo (Iwrestledabearonce).
Rob Fleming
Venerdì 11 Settembre 2026, 18.34.52
7
Mai sentiti prima. Canzone piacevole, ma che non mi spinge all\'approfondimento. Vorrei sapere - coro: \"E ASCOLTALI, NO?!?\" - se nei precedenti tira fuori del growl en passant o meno. Nel primo caso, allora, non mi ci metto nemmeno
Galilee
Venerdì 11 Settembre 2026, 13.56.05
6
Di brani così ce n\'erano anche negli altri album. Magari con qualche intermezzo più peso, ma lo stile è quello. Ciò che conta è la qualità, che secondo me qui non manca.
Carmine
Venerdì 11 Settembre 2026, 11.38.14
5
Amen.
unkwn
Venerdì 11 Settembre 2026, 10.11.44
4
La Alissa è la cantante metal più sopravvalutata della storia. Harsh vocals bruttissime, cantato pulito anonimo e per nulla caratterizzante. Ok ha i capelli blu ed è una gran figa, ma anche se è in giro da molto più anni non vale nemmeno la metà di una come Courtney
Carmine
Venerdì 11 Settembre 2026, 8.13.04
3
Brano che svela il lato più orecchiabile della band, senza perdere l\'atmosfera eterea e sospesa che li caratterizza. Come primo impatto direi positivo, sono curioso di sentire altro. E ricordiamolo ancora una volta, fratelli: Courtney LaPlante >>>>>>>> Alissa
Galilee
Giovedì 10 Settembre 2026, 23.13.39
2
Bel pezzo come sempre. Bella linea melodica. Voce sempre bellissima e linee vocali super azzeccate. Pezzo più semplice rispetto agli standard, ma decisamente di classe. Promosso al primo ascolto.
Shock
Giovedì 10 Settembre 2026, 22.31.33
1
Brano scialbo, mette in evidenza il loro lato più pop ma con una canzone decisamente debole.
RECENSIONI
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