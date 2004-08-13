SPIRITBOX: il video ufficiale del singolo ''Mourning''

09/09/2026 - 18:42 (579 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 17 Amen. Capisco. Sono un po\' estremi vocalmente parlando. 16 Caro @Galilee, come sempre ho fatto tesoro delle tue indicazioni. E mi sono ascoltato Eternal Blue. Non fa per me. Almeno non per il mio \"me\" attuale. E mi sono pure ascoltato Soft Spine. Ammetto che il tessuto semi-industrial mi intriga, ma le vocals no. Non ce la faccio. 15 Di cosa ti stupisci Shock? non lo sai che il metal è morto dopo il 1990? 14 E si ricomincia.......... 13 Metal? Non scherziamo, sta roba è vomito. 12 Questo sarebbe il metal del futuro? Attitudine pop con le chitarre distorte... Lei qua sembra sia diventata la Pausini, quelle unghiacce trash che sembrano artigli fanno davvero pena, manco le shampiste... 11 X Rob. alternano molto. E non canta in growl. Ci sono comunque tante canzoni abbastanza orecchiabili. Non soft spine. Anche se non ti fidi di me 😂 Dagli un ascolto, potrebbero piacerti. 10 Più che growl direi scream. Sarà strano ma di loro apprezzo di più i pezzi spinti che non quelli più pop. In questo Soft spine è un pezzone. 9 Ecco. Grazie. Allora non mi ci metto nemmeno. 8 @Rob Fleming: Growl quasi ovunque, a volte en passant ma quasi sempre preponderante. Uguale col vecchio gruppo (Iwrestledabearonce). 7 Mai sentiti prima. Canzone piacevole, ma che non mi spinge all\'approfondimento. Vorrei sapere - coro: \"E ASCOLTALI, NO?!?\" - se nei precedenti tira fuori del growl en passant o meno. Nel primo caso, allora, non mi ci metto nemmeno 6 Di brani così ce n\'erano anche negli altri album. Magari con qualche intermezzo più peso, ma lo stile è quello. Ciò che conta è la qualità, che secondo me qui non manca. 5 Amen. 4 La Alissa è la cantante metal più sopravvalutata della storia. Harsh vocals bruttissime, cantato pulito anonimo e per nulla caratterizzante. Ok ha i capelli blu ed è una gran figa, ma anche se è in giro da molto più anni non vale nemmeno la metà di una come Courtney 3 Brano che svela il lato più orecchiabile della band, senza perdere l\'atmosfera eterea e sospesa che li caratterizza. Come primo impatto direi positivo, sono curioso di sentire altro. E ricordiamolo ancora una volta, fratelli: Courtney LaPlante >>>>>>>> Alissa 2 Bel pezzo come sempre. Bella linea melodica. Voce sempre bellissima e linee vocali super azzeccate. Pezzo più semplice rispetto agli standard, ma decisamente di classe. Promosso al primo ascolto. 1 Brano scialbo, mette in evidenza il loro lato più pop ma con una canzone decisamente debole.