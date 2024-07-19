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STRYPER: ascolta ''Here in Your Heart'' dal prossimo ''Throne of Thorns''
09/09/2026 - 18:48 (410 letture)
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Gli Stryper pubblicheranno in data 25 settembre 2026 il loro diciottesimo album, Throne of Thorns, per Frontiers Music Srl.
La band ha selezionato il brano Here in Your Heart come singolo promozionale, il quale è ascoltabile in calce alla notizia.
Ecco la tracklist:
01. Throne of Thorns
02. Here in Your Heart
03. Falling
04. I'm Alright (I'm Okay)
05. Waiting For You
06. Carry the Flame
07. Hollywood
08. Beautifully Broken
09. Ashes to Roses
10. Alone Again
11. Shadowbreaker
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10
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against the law per me e\' il piu\' completo della prima fase....una sequenza fantastica di hits ben bilanciate tra 80-90!!!
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9
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Nessuno nomina mai against the law, per me uno dei dischi hair americano più belli di sempre, disco capolavoro fantasma, un po\' come pull degli winger
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8
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Non capirò mai una persona che commenta una band che non apprezza per poi sparare cazzate su album e canzoni che manco a mai sentito. Boh....
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7
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La band preferita della Lisablack, sarà contentissima
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6
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... bene 🤟
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Boh ...saranno anche bravi musicisti ...ma non mi hanno mai colpito particolarmente né 30 anni fa\'..men che meno ora...la solita canzone frontiers che si ripete all\' infinito.
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4
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Insomma, in linea con le ultime cose
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3
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Stryper sempre nel loro ottimo trademark 🤘🎸🍻
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Metallized! Evviva siete tornati! .... ma eravate mai andati via?! 🤘🍻
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Metallized! Evviva siete tornati! .... ma eravate mai andati via?! 🤘🍻
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