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KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
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ACCEPT + DYNAZTY + TAILGUNNER
ALCATRAZ - MILANO

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RUSH
Unipol Dome - Milano
STRYPER: ascolta ''Here in Your Heart'' dal prossimo ''Throne of Thorns''
09/09/2026 - 18:48 (410 letture)

Andy
Giovedì 10 Settembre 2026, 23.18.10
10
against the law per me e\' il piu\' completo della prima fase....una sequenza fantastica di hits ben bilanciate tra 80-90!!!
Nhandu chromatus
Giovedì 10 Settembre 2026, 21.25.12
9
Nessuno nomina mai against the law, per me uno dei dischi hair americano più belli di sempre, disco capolavoro fantasma, un po\' come pull degli winger
Sandro70
Giovedì 10 Settembre 2026, 21.04.25
8
Non capirò mai una persona che commenta una band che non apprezza per poi sparare cazzate su album e canzoni che manco a mai sentito. Boh....
LAMBRUSCORE
Giovedì 10 Settembre 2026, 19.09.34
7
La band preferita della Lisablack, sarà contentissima
Duke
Giovedì 10 Settembre 2026, 13.56.33
6
... bene 🤟
Diego75
Giovedì 10 Settembre 2026, 13.42.33
5
Boh ...saranno anche bravi musicisti ...ma non mi hanno mai colpito particolarmente né 30 anni fa\'..men che meno ora...la solita canzone frontiers che si ripete all\' infinito.
Epic
Giovedì 10 Settembre 2026, 9.40.00
4
Insomma, in linea con le ultime cose
Rik bay area thrash
Mercoledì 9 Settembre 2026, 20.47.40
3
Stryper sempre nel loro ottimo trademark 🤘🎸🍻
Rik bay area thrash
Mercoledì 9 Settembre 2026, 20.45.30
2
Metallized! Evviva siete tornati! .... ma eravate mai andati via?! 🤘🍻
Rik bay area thrash
Mercoledì 9 Settembre 2026, 20.45.30
1
Metallized! Evviva siete tornati! .... ma eravate mai andati via?! 🤘🍻
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