STRYPER: ascolta ''Here in Your Heart'' dal prossimo ''Throne of Thorns''

09/09/2026 - 18:48 (410 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 10 against the law per me e\' il piu\' completo della prima fase....una sequenza fantastica di hits ben bilanciate tra 80-90!!! 9 Nessuno nomina mai against the law, per me uno dei dischi hair americano più belli di sempre, disco capolavoro fantasma, un po\' come pull degli winger 8 Non capirò mai una persona che commenta una band che non apprezza per poi sparare cazzate su album e canzoni che manco a mai sentito. Boh.... 7 La band preferita della Lisablack, sarà contentissima 6 ... bene 🤟 5 Boh ...saranno anche bravi musicisti ...ma non mi hanno mai colpito particolarmente né 30 anni fa\'..men che meno ora...la solita canzone frontiers che si ripete all\' infinito. 4 Insomma, in linea con le ultime cose 3 Stryper sempre nel loro ottimo trademark 🤘🎸🍻 2 Metallized! Evviva siete tornati! .... ma eravate mai andati via?! 🤘🍻 1 Metallized! Evviva siete tornati! .... ma eravate mai andati via?! 🤘🍻