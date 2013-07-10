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La copertina di \'\'Requiem for a Village\'\'
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Monarch

02/10/26
FROZEN CROWN
The Legend of the Six Kings

02/10/26
MISS MAY I
No Place for Me

09/10/26
SIGNUM REGIS
Beyond Spacetime

09/10/26
SMOULDER
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30/03/27
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STEVEN WILSON: annuncia il nuovo ''Requiem for a Village'', ecco la titletrack
14/09/2026 - 18:42 (72 letture)

progster78
Lunedì 14 Settembre 2026, 19.49.44
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Yessss,si comincia bene. La copertina come atmosfera e colori mi ricorda quella del debutto dei Black Sabbath.
RECENSIONI
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