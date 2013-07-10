STEVEN WILSON: annuncia il nuovo ''Requiem for a Village'', ecco la titletrack

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Steven Wilson ha annunciato per il 6 novembre 2026 il nuovo album Requiem for a Village, tramite Fiction Records.
Di seguito trovate la tracklist:
1. Swirl in a Lark's Eye
2. Requiem for a Village
3. The Same River Twice
4. Now Departing
5. Hiraeth
6. On Chapel Slope
7. Murmuration
8. Curcus Fingerprint
9. A Basket of Bees
10. Great Green Map
11. Wheel
12. The Old God Is Buried
La copertina è disponibile a sinistra, mentre qui sotto è possibile ascoltare la titletrack del disco, suonata dal vivo in studio: