TRIVIUM: i dettagli completi del nuovo ''Crown in the Grave'', ecco la titletrack

09/10/2026 - 19:49 (483 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 12 a me non mi dicono più nulla da un po\' ma l\'album lo ascolterò per bene comunque quando uscirà do sempre una possibilità a tutte le band che mi piacciono o che mi sono piaciute perché magari mi possono stupire..... 11 Non mi sembra per nulla plasticoso il suono di questa batteria... semplicemente è un suono moderno e ben prodotto. Comunque bel pezzo, anche se la voce la trovo totalmente anonima 10 È così da più di 25 anni, ringrazia Andy Sneap e le sue produzioni perfettine, pulitissime, con gli strumenti che hanno sempre lo stesso suono che pare campionato 9 mi chiedo perche\' la batteria di molti gruppi contemporanei suoni sempre cosi\' plastificata e artificiale. per il resto, canzone abbastanza insipida, da fan dei primissimi trivium 8 @Fabio: magari non mi sono spiegato bene. Ovviamente la buona musica ci può essere a tutte le età, anche i Coroner hanno tirato fuori un grandissimo album lo scorso anno, ma io parlo dell\'impatto che hanno i gruppi nel corso degli anni. La frase \"hanno senso di esistere\" riferita ad un gruppo che ha un suono moderno, e che sicuramente piace di più alle nuove generazioni e può attrarre altri giovani ed interessarli alla musica metal è senza senso, perchè i Trivium hanno più senso di esistere di un gruppo di 70 enni, che hanno un loro pubblico, ma hanno anche un sound di un\'epoca passata che magari non attrae le nuove generazioni. I Cloven Hoof da te citati quanti giovani possono attrarre? Penso ben pochi, perchè appartengono ad un\'altra generazione anche come suono (e lo dico io che ascolto tanti gruppi nuovi che fanno hard rock/melodico/aor che so benissimo che hanno un pubblico molto ristretto e di nicchia), oltre che di età. I Judas hanno 50 e più anni di carriera onorevole, ma al di là di questo oramai sono sul viale del tramonto, magari un gruppo che è qui da soli venti anni ha ben più diritto di esserci sulla scena, anche in considerazione del futuro. 7 Brano meraviglioso, non vedo l\'ora di ascoltare l\'album! 6 Mah per me non è una questione di quanto sia vecchio un gruppo, c\'è sempre qualcosa da dire, ma di ispirazione e songwriting, ad esempio i Cloven Hoof hanno fatto un ottimo album e spero venga recensito perché merita, se poi non piace la matrice nwobhm si passa ad altro. Ma la buona musica non ha scadenza come i latticini; allora quelli che si rivolgono alla psychedelia ancora oggi cosa bisognerebbe fargli, sparargli? 5 Non entro in merito di cosa uno preferisce, ma la frase del trve defender la trovo assolutamente fuori luogo. Nel 2026 chi ha più senso di esistere tra gruppi che suonano da 50 anni, che hanno detto tutto, e chi è ancora nel pieno della carriera ed ha ancora qualcosa da dire e suona più moderno? 4 serio? ma vatti ad ascoltare quei vecchi bacucchi della nwobhm, ridicolo defender 3 nel 2026 che senso hanno di esistere questi? 2 Zzzzzzz...... 1 Mi ispira parecchio, tra l\'altro chissà se faranno un edizione Deluxe che come bonus track mettono l\'EP Struck Dead, sarebbe bello!